Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro e segundo turnos cada vez mais acirrados para a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.

Entre os dias 27 de abril e 1º de maio, dois estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: AtlasIntel e BTG/Nexus.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

AtlasIntel

Segundo o estudo da AtlasIntel, publicado na terça-feira, 28, Lula aparece na frente em todos os cenários de primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto

No primeiro cenário, Lula tem 46,6% das intenções de voto, contra 39,7% de Flávio, uma diferença de 6,9 pontos percentuais.

Em um embate direto entre os dois nomes, que simula o cenário de segundo turno, os pré-candidatos aparecem empatados, dentro da margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

Segundo a AtlasIntel, o senador aparece com 47,8% das intenções de voto contra 47,5% de Lula.

No recorte sobre rejeição, a pesquisa mostra um patamar elevado para ambos. Lula lidera com 51,0%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,8%.

A pesquisa AtlasIntel foi realizada com 5.008 respondentes da população adulta brasileira, entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. O nível de confiança do estudo é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07992/2026.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus, Lula aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro com 36%.

Entre os eleitores que declararam voto, a maior parte afirma ter decisão consolidada. Ao todo, 69% dizem que o voto já está definido e não pretendem mudar, enquanto 29% afirmam que ainda podem seguir por outra escolha.

Já no segundo turno simulado pela pesquisa, Lula e Flávio aparecem empatados. Enquanto o presidente aparece com 46%, o senador recebeu 45% das intenções de voto.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.028 eleitores, entre os dias 24 e 26 de março, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-01075/2026.