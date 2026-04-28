Genial/Quaest: Campos lidera disputa em Pernambuco com 42%, contra 34% de Lyra

O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Pernambuco, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28.

No cenário estimulado, Campos aparece com 42% das intenções de voto, contra 34% da governadora Raquel Lyra.

Na sequência, o vereador Eduardo Moura (Novo) tem 3%, enquanto Ivan Moraes (PSOL) soma 1%. Indecisos chegam a 11%, e branco, nulo ou não votaria atingem 9%.

Na pesquisa espontânea, quando não há apresentação de nomes, Campos registra 26%, enquanto Raquel Lyra aparece com 21%. Os indecisos somam 51%.

No cenário de segundo turno testado, João Campos mantém a liderança sobre a atual governadora. O prefeito tem 46% das intenções de voto, contra 38% de Raquel Lyra (PSD). Indecisos são 8%, mesmo percentual de brancos, nulos ou que não votariam.

Decisão de voto e perfil

A decisão de voto já se mostra mais consolidada em Pernambuco: 56% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 41% dizem que podem mudar até a eleição.

Sobre o perfil do próximo governador, 47% preferem um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 30% defendem um nome independente. Outros 17% optam por um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já em relação à reeleição, 57% afirmam que Raquel Lyra merece um novo mandato, contra 36% que discordam.

Aprovação do governo

A avaliação do governo Raquel Lyra mostra melhora recente. Em abril de 2026, a governadora tem 62% de aprovação e 35% de desaprovação, após oscilar na casa dos 51% ao longo de 2025.

Campos lidera o potencial de voto

No recorte de imagem dos candidatos, João Campos aparece com maior potencial de voto: 58% dizem conhecê-lo e votariam nele. Raquel Lyra registra 53% nesse indicador, mas tem rejeição mais elevada, com 37% dos eleitores afirmando que a conhecem e não votariam.

Outros nomes ainda enfrentam baixo nível de conhecimento. Eduardo Moura tem 72% de desconhecimento, enquanto Ivan Moraes chega a 86%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.