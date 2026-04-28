Genial/Quaest: Marília tem 18% e Humberto Costa, 12%, na disputa pelo Senado em PE

O cenário eleitoral para o Senado em Pernambuco em 2026 é liderado por Marília Arraes (PDT), segundo pesquisa Genial/Quaest. A eleição prevê duas vagas em disputa.

No primeiro cenário estimulado, Marília aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa (PT), com 12%, e Miguel Coelho (União), com 10%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, há empate técnico entre Costa e Coelho.

Na sequência, surgem Mendonça Filho (PL), com 8%, Anderson Ferreira (PL) e Túlio Gadelha (PSD), ambos com 6%. Armando Monteiro Neto (Podemos) e Eduardo da Fonte (PP) registram 4% cada.

Indecisos somam 10%, enquanto eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção chegam a 16%.

Já no segundo cenário, sem Mendonça Filho e Túlio Gadelha, Marília Arraes amplia a vantagem e atinge 21%. Humberto Costa aparece com 13%, enquanto Miguel Coelho mantém 10%. Indecisos chegam a 18%.

No terceiro cenário, sem Miguel Coelho e Anderson Ferreira, Marília marca 20%, seguida por Humberto Costa, com 12%, e Mendonça Filho, com 9%.

Sobre a definição do voto, 54% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de escolha até a eleição, enquanto 43% dizem ter decisão definitiva.

Humberto e Marília lideram na rejeição

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Humberto Costa lidera com 41%, seguido por Marília Arraes, com 39%. Mendonça Filho aparece com 37%, enquanto Eduardo da Fonte registra 35%.

Outros nomes apresentam maior desconhecimento do eleitorado, como Carlos Sant’Anna (Novo), com 83% dos entrevistados afirmando não conhecê-lo, e Túlio Gadelha, com 64%.

Maioria quer senador alinhado a Lula

O levantamento também mediu a preferência de alinhamento político dos eleitores. Os dados mostram que 48% gostariam que os próximos senadores fossem aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 32% preferem nomes independentes. Outros 16% optam por candidatos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores, entre os dias 22 e 26 de abril, por meio de coleta domiciliar realizada por meio de entrevistas face a face. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Genial Investimentos e está registrada no TSE sob o protocolo PE-08904/2026.