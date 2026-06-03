Paraná Pesquisas: Alan Rick tem 41,2% e Mailza Assis, 24,4%, no 1º turno no Acre

O senador Alan Rick (União) lidera a corrida pelo governo do Acre, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 3. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o senador tem 41,2% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece a governadora Mailza Assis (PP) com 24,4%. Na sequência, o ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), tem 16,1% das intenções de voto.

O médico Dr. Thor Dantas (PSB) registra 3,8%. Fechando a lista, o sindicalista Eudo Raffael (PCdoB) tem 0,8%. Votos brancos e nulos somam 7,8%, enquanto o índice de não resposta é de 5,9%.

A pesquisa também testou cenários possíveis de segundo turno. Alan Rick tem 58,5% das intenções de voto em um embate direto com Tião Bocalom, que registra 26,9% nesta simulação. Votos brancos e nulos chegam a 9,3%, e 5,3% não quiseram responder.

Em outro embate direto, o senador soma 53,8% contra os 33,2% de Mailza Assis. Votos brancos e nulos chegam a 7,9%, e 5,1% não souberam responder.

Rejeição e avaliação do governo

O pré-candidato com o maior índice de rejeição é Tião Bocalom, com 38,3%. Ele é seguido pela governadora, com 15,6%. Thor Dantas tem 15,3% de rejeição. Alan Rick tem 14,7%, mesmo índice dos respondentes que afirmam que votariam em todos. Eudo tem 12,3%, e 10,8% dos entrevistados não quiseram responder.

O estudo levantou a satisfação do eleitorado acriano com o governo estadual. Ao todo, 63,2% aprovam a gestão de Mailza Assis, enquanto 28,6% desaprovam e 8,2% não responderam.

Na questão qualitativa, 40% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 35,7% como regular e 19,6% como ruim ou péssimo.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1 mil eleitores do Acre entre os dias 31 de maio e 2 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código AC-01182/2026.