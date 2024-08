Geadas atingem o Sul, e porção central do Brasil segue com alerta de baixa umidade; veja previsão

Os estados do Sul do Brasil seguem sob alerta de geadas nesta quarta-feira, 14, que devem atingir com maior intensidade a porção central e leste de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul (incluindo a serra gaúcha) e o centro-sul do Paraná, inclusive a capital, Curitiba. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essas regiões podem atingir temperaturas de até 0°C.

Um alerta para o mesmo fenômeno, mas em menor intensidade, foi emitido para o restante da Região Sul e para o extremo sul de São Paulo e de Minas Gerais. Nesses locais, os termômetros devem registrar mínimas de até 3°C.

Segundo o Metsul, a massa de ar frio que está sobre a região Sul já começou a perder força, com as mínimas não superando as desta terça, mas "a atmosfera está seca, e a nebulosidade escassa, o que favorece significativo resfriamento noturno e as mínimas baixas".

Em grande parte da porção central do país, no entanto, o alerta segue sendo de baixa umidade relativa do ar, com aviso de "perigo potencial" emitido para todo o Centro-Oeste, Rondônia, leste do Acre, extremo sul do Amazonas, Goiás, Distrito Federal, São Paulo (exceto o litoral), Tocantins (exceto o extremo norte) e partes de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas.

Nesta regiões, capitais como Cuiabá (34°C), Porto Velho e Palmas (36°C) registram as temperaturas mais elevadas ao longo do dia. Mesmo fora da zona de atuação da massa de ar seco, Teresina também pode chegar aos 36°C.

Sob alertas para o risco de geadas, as capitais do Sul não devem superar 20°C (Porto Alegre) e 18°C (Florianópolis e Curitiba, onde a mínima pode chegar a 2°C). No Rio de Janeiro, os termômetros não passam dos 25°C, com mínimas de 9°C, enquanto São Paulo não passa dos 23°C e terá mínimas de até 5°C. Belo Horizonte fica entre 11°C e 27°C. O céu estará parcialmente nublado em todo o país.