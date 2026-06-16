Futura/Apex: Lula tem 41,6% e Flávio Bolsonaro, 34,1%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026 testados pela pesquisa Futura/Apex, divulgada nesta terça-feira, 16.

No principal cenário estimulado, Lula registra 41,6% das intenções de voto, contra 34,1% do senador Flávio Bolsonaro (PL) , uma vantagem de 7,5 pontos percentuais.

Na sequência aparecem os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), com 4,5%, e Romeu Zema (Novo), com 3,5%. Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre, tem 2,3%, e Joaquim Barbosa (DC) aparece com 2,1%.

Cabo Daciolo (MOBILIZA) registra 1,1% das intenções de voto, enquanto Augusto Cury (Avante) aparece com 0,9%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 6,3%, enquanto 3,7% dos entrevistados se declararam indecisos ou preferiram não responder.

Em um segundo cenário, com menos candidatos na disputa, Lula mantém a liderança com 39,8%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32,8%.

Nesse quadro, Caiado alcança 8,5%, Zema registra 5,3% e Renan Santos aparece com 3,5%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 7,7%.

Já em um terceiro cenário, sem Flávio Bolsonaro, Lula amplia sua vantagem.

O presidente alcança 42,7% das intenções de voto, enquanto Ronaldo Caiado aparece em segundo lugar, com 16,5%, seguido por Romeu Zema, com 13,3%.

Nesse cenário, os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato chegam a 16,4%, percentual praticamente igual ao obtido por Caiado.

A pesquisa também mediu o voto espontâneo, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de candidatos.

Lula lidera nesse cenário com 38% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 26%.

Os indecisos representam 18,7% dos entrevistados, enquanto 7,1% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Romeu Zema aparece com 2%, Ronaldo Caiado com 1,9% e Renan Santos com 1,8%. Os demais nomes não ultrapassam 1%.

Lula lidera a percepção de vitória

Além das intenções de voto, o levantamento mediu a percepção dos eleitores sobre quem deve vencer a eleição presidencial de 2026.

Lula lidera com ampla vantagem nesse indicador. Para 52,5% dos entrevistados, o petista será o próximo presidente da República, independentemente da preferência eleitoral de cada eleitor.

Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, citado por 31,1% dos entrevistados. Outros nomes não alcançam 1% das menções.

Lula e Flávio lideram rejeição

O levantamento também mostra um cenário de elevada polarização na rejeição eleitoral.

Flávio Bolsonaro lidera o índice de rejeição, com 43,8% dos entrevistados afirmando que não votariam nele em hipótese alguma. Lula aparece logo atrás, com 43,3%.

Michelle Bolsonaro registra rejeição de 30,1%, seguida por Fernando Haddad, com 25,6%.

Entre os potenciais candidatos de centro-direita, Romeu Zema registra rejeição de 14,8%, Ronaldo Caiado tem 11,9% e Renan Santos aparece com 12,8%.

Quando questionados sobre uma eventual candidatura específica, 50,4% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula.

Já Ronaldo Caiado e Romeu Zema apresentam índices elevados de desconhecimento. No caso do governador de Goiás, 26,6% afirmam não conhecê-lo ou não saber quem ele é. Entre os entrevistados, 29,2% dizem o mesmo sobre Zema.

Renan Santos é o menos conhecido entre os nomes testados. Ao todo, 40,9% afirmam não saber quem ele é.

A pesquisa Futura/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 12 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI).

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi realizado em 861 municípios brasileiros e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01461/2026.