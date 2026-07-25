Michelle participa por vídeo da convenção do PL e declara apoio a Flávio Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou por vídeo, neste sábado, 25, da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Na gravação de 4 minutos, ela declarou apoio ao senador, fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e enalteceu o seu trabalho à frente do PL mulher.

"Que Deus abençoe a sua candidatura", disse, dirigindo-se a Flávio Bolsonaro.

Michelle disse que a convenção lembrou a eleição de 2022 e afirmou que Jair "carrega a força de mais de 58 milhões de brasileiros".

A participação de Michelle não estava prevista, mas aconteceu após a ex-prineira dama e o senador se reconciliarem em vídeos divulgados nas redes sociais na última quinta-feira.

A ex-primeira dama disse que não pode participar do evento por estar em casa cuidando de Bolsonaro, em prisão domiciliar apos condenação de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

Michelle também pediu mobilização dos apoiadores e destacou o papel das mulheres na campanha. "Mulheres somos a força que educa e acolhe. Mulheres presentes e preparadas. É por isso que continuaremos lutando", declarou.

A ex-primeira-dama afirmou ainda que o país vive "uma guerra de ideias e narrativas" e disse que os apoiadores não devem desistir. "Não desistiremos porque Deus está conosco", afirmou.