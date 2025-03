Funcionários da Petrobras aprovam greve em 26 de março, diz FUP

Funcionários da Petrobras (PETR4) aprovaram em assembleias uma greve de 24 horas, marcada para o dia 26 de março, com o objetivo de defender o teletrabalho e outras demandas trabalhistas, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

O movimento, que se dará no formato de uma greve de advertência, busca pressionar a empresa a negociar as condições de trabalho, incluindo o regime de teletrabalho, com base em um acordo coletivo. Em comunicado, a FUP destacou que a greve é uma resposta à postura da gestão da Petrobras, que, segundo a federação, tem dificultado as negociações com os sindicatos.

O principal ponto de discórdia é a tentativa de mudança no regime de trabalho para as áreas administrativas e escritórios. Atualmente, a Petrobras adota o sistema de dois dias de trabalho presencial por semana, mas a empresa pretende aumentar para três dias a partir de 7 de abril, sem a aprovação prévia dos sindicatos, segundo a FUP.

A Petrobras, por sua vez, costuma manter equipes de contingência durante greves de curta duração, o que minimiza os impactos operacionais. A greve de 24 horas é vista como um movimento de pressão para garantir que as negociações sobre o teletrabalho e outras questões trabalhistas sigam um processo de diálogo coletivo, conforme defendido pela FUP.