PLR, trabalho presencial e plano de carreira: entenda o que está por trás da greve da Petrobras

Os petroleiros e petroleiras da Petrobras decidiram, em assembleias realizadas de 15 a 23 de março, pela adesão à Greve Nacional de Advertência marcada para esta quarta-feira, 26. Com ampla participação da categoria, a paralisação foi aprovada por 94% dos votantes, segundo posicionamento da FUP (Federação Única dos Petroleiros).

A greve de 24 horas prevista para o dia 26 de março será uma resposta da categoria à gestão da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirma a FUP.

Entre os principais pontos está a defesa da Remuneração Variável (que é o pagamento adicional ao salário que varia de acordo com o desempenho do funcionário ou da empresa). Em nota, o Sindipetro-NF defende que os valores não sejam reduzidos. “A companhia está considerando uma possível redução de 31% nos montantes apresentados nos simuladores de dezembro do ano passado. Isso é inaceitável. Enquanto isso a companhia repassa 207% dos lucros para os acionistas”.

Outra reivindicação inclui a defesa do Teletrabalho, que viralizou nas redes sociais com o depoimento de Luciana Frontin, funcionária da Petrobras desde 2008.

“Com minha rede de apoio já esgotada, simplesmente não tenho como aumentar meus dias presenciais. Estou no limite. A empresa não está considerando essas necessidades, e as pessoas mais prejudicadas são as mulheres. Mulheres como eu, que sou mãe solo”, afirma Frontin.

Home office e PLR: as pautas da greve

Atualmente, a Petrobras adota o sistema de 2 dias de trabalho presencial por semana, mas a empresa pretende aumentar para 3 dias a partir de 7 de abril, sem a aprovação prévia dos sindicatos.

“Tanto no regime de teletrabalho quanto na questão da negociação sobre remuneração variável, que envolve a PLR e um prêmio de performance dos petroleiros, estamos encontrando uma dificuldade muito grande de negociação”, afirma Sérgio Borges, coordenador do Sindipetro-NF.

Borges explica que no caso do teletrabalho, a empresa simplesmente quer impor uma alteração sem nenhum tipo de negociação. E no caso da PLR, a empresa até agora não sinaliza nenhuma intenção de rever ou rediscutir a questão do acordo de remuneração variável.

As outras reivindicações do movimento

Existe uma série de outros assuntos que o Sindicato pretende tratar na sequência, afirma Borges.

“Um deles é o plano de cargo que também é outro assunto que já passou da hora de colocar em pauta, e infelizmente até agora a gente não está conseguindo. Tem também a solução para os equacionamentos da Petros, nosso fundo de pensão, e o acordo de pauta cheia, que é o acordo que a gente vai negociar na companhia de setembro desse ano”.

Abaixo, as outras medidas que serão reivindicadas na greve prevista para esta quarta-feira:

* Fim dos PEDs do Plano Petros, garantindo uma solução definitiva para os aposentados e pensionistas;

* Criação de um Plano de Cargos, Carreira e Salário unificado, que valorize a negociação coletiva e corrija distorções salariais;

* Reposição do efetivo, com a convocação de concursados e abertura de novos concursos públicos;

* Medidas para evitar acidentes, mortes e adoecimento dos trabalhadores no Sistema Petrobras, que registrou seis fatalidades no fim de 2024;

* Garantia de segurança na retomada da produção da Fafen-PR, com efetivo adequado;

* Melhoria das condições de trabalho dos prestadores de serviço, com fim da escala 6x1 e isonomia de jornada;

* Contra qualquer forma de diferenciação entre trabalhadores antigos e novos, incluindo adicionais de transferência e ajuda de custos.

“A greve que estamos fazendo é uma greve de advertência. Para que a empresa retome com a negociação, para que a gente consiga construir soluções que atendam tanto os anseios da empresa quanto dos trabalhadores, afirma Borges.

Procurada pela EXAME, a Petrobras ainda não se manifestou.

Os locais da greve pelo Brasil devem ser divulgados amanhã no site da FUP.