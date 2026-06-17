Frio intenso e chuvas pesadas: veja a previsão do tempo para esta quarta

A previsão do tempo para quarta-feira indica um Brasil dividido entre frio intenso no centro-sul e volumes elevados de chuva no Norte do país. Enquanto áreas do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste enfrentam temperaturas baixas, com possibilidade de geada, os estados ao Norte seguem sob influência de instabilidade atmosférica. Há ainda previsão de retorno da chuva ao Rio Grande do Sul na quinta-feira, com possibilidade de trovoadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Região Norte

O tempo alterna entre períodos de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva. Para quarta-feira, há previsão de precipitações acompanhadas de trovoadas no Amazonas, centro-norte do Pará, Amapá e Roraima — cenário que deve se repetir na quinta-feira. Em contraste, o tempo permanece firme no Tocantins, sul de Rondônia e na faixa de divisa entre Pará e Mato Grosso. As temperaturas variam entre 17°C, no sul de Rondônia, e 36°C no Tocantins.

Região Nordeste

Há previsão de chuvas isoladas ao longo da faixa litorânea entre a Bahia e o Maranhão, além de áreas serranas no Ceará e na Bahia. Na quinta-feira, as precipitações devem se concentrar principalmente entre o centro e o leste baiano, além de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. As serras da Bahia registram as menores temperaturas, com mínimas de 14°C, enquanto o interior da região, como o Piauí e o Vale do São Francisco, pode alcançar até 36°C.

Região Centro-Oeste

Predomina o tempo firme na maior parte da região nos dois dias, com céu aberto e pouca nebulosidade. A exceção é o Mato Grosso, onde há previsão de chuvas isoladas com trovoadas. No sul de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficam entre 8°C e 10°C. Já no norte e leste do Mato Grosso e no noroeste de Goiás, os termômetros podem chegar aos 34°C.

Região Sudeste

Na quarta-feira, há previsão de chuva isolada na região serrana do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Na quinta-feira, as precipitações se concentram apenas em Minas. O frio marca as manhãs: áreas de serra em São Paulo e Minas registram cerca de 4°C, enquanto o interior paulista e o centro-sul mineiro variam entre 6°C e 10°C. As maiores temperaturas ocorrem no norte mineiro, chegando a 30°C.

Região Sul

A quarta-feira será de tempo aberto em toda a região, embora com temperaturas baixas. Na quinta-feira, instabilidades avançam pelo oeste do Rio Grande do Sul. O frio segue intenso, com registros próximos de 0°C e formação de geada nas áreas serranas. Exceto no noroeste e litoral do Paraná, onde as mínimas ficam acima de 10°C, o restante da região amanhece com temperaturas entre 4°C e 9°C. As máximas variam de 14°C a 24°C, com valores mais baixos nas serras.