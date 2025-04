Fraude do INSS: entenda como descobrir desconto indevido e solicitar dinheiro de volta

A Polícia Federal (PF) a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram uma operação na quarta-feira, 23, para combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados feitos por sindicatos em aposentadorias e pensões.

As entidades cobraram de aposentados e pensionistas R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo as investigações.

A PF e o governo realizara orientações para como os beneficiários podem consultar, pedir o bloqueio dos desconto e tentar solicitar o dinheiro de volta.

Como identificar se houve desconto indevido na aposentadoria do INSS?

Para verificar se houve desconto, é preciso acessar a conta no portal Gov.br e conferir o extrato de benefício no aplicativo ou site do Meu INSS. O extrato irá detalhar todos os descontos realizados na aposentadoria, especificando se foram referentes a mensalidade associativa ou crédito consignado. Confira abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Na página inicial, clique em "Extrato de benefício"

Depois, clique sobre o número do seu benefício

Será aberto o extrato com informações sobre o valor do benefício e eventuais descontos.

O serviço também pode ser solicitado pela Central 135, assim como diretamente às entidades associativas.

Como pedir para excluir a mensalidade associativa

Se o segurado não reconhecer o desconto no benefício, deve acessar o site ou aplicativo do Meu INSS, ou ainda entrar em contato com a Central 135, e solicitar o serviço de "excluir mensalidade associativa". Veja o passo a passo abaixo:

Entre no Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça login com CPF e senha do Gov.br

Vá em "Serviços", em "Mais acessados"

Clique no botão "Novo pedido"

Digite no campo de busca "Excluir mensalidade"

Clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

Como pedir devolução do desconto da fraude do INSS?

Acesse o extrato do benefício;

Identifique a associação responsável pelo desconto;

Entre em contato com o telefone de atendimento da associação e solicite a devolução; O número consta no holerite

Envie um email explicando a situação e o pedido de ressarcimento para o contato acordo.mensalidade@inss.gov.br;

O INSS vai solicitar à associação os documentos que comprovem a autorização do desconto ou a necessidade de devolução dos valores.

Como evitar novos descontos na aposentadoria?

O Meu INSS também possibilita o serviço de bloqueio de novos descontos em seu site e aplicativo. Veja abaixo:

Acesse o Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

Faça o login pelo CPF e a senha da sua conta Gov.br

No campo de pesquisa da página inicial, digite "solicitar bloqueio ou desbloqueio de mensalidade"

Na lista, clique no nome do serviço/benefício

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

