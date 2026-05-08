Francisco Lopes, ex-presidente do BC e economista do Plano Real, morre no Rio

O economista Francisco Lafaiete Lopes, morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco.

Chico Lopes, como era conhecido, sofreu uma parada cardíaca em 22 de abril, durante uma cirurgia para corrigir uma úlcera. Transferido para a UTI, faleceu na madrugada no mesmo hospital. A piora no quadro clínico levou à internação prolongada.

Formado pela UFRJ, com mestrado na FGV-Rio e doutorado pela Universidade Harvard, Lopes teve papel central nos debates sobre economia brasileira e ajudou a fundar a pós-graduação do Departamento de Economia da PUC-Rio, no fim dos anos 1970.

Ele participou da elaboração do Plano Cruzado, em 1986, e do Plano Bresser, em 1988, além de ter sido consultado pela equipe do Plano Real, em 1994. Sua atuação influenciou medidas de combate à hiperinflação no país.

No Banco Central, foi diretor nas gestões de Persio Arida e Gustavo Loyola, integrou o Copom e chegou a assumir interinamente a presidência da instituição em 1999, após a saída de Gustavo Franco.

Permaneceu no cargo por 19 dias, após o fracasso da banda diagonal endógena, sendo substituído por Arminio Fraga.

Ele deixa a esposa, Ciça Pugliese, filhos e netos.