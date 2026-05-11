Focus eleva projeção da inflação de 2026 pela nona semana seguida

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram novamente as projeções para a inflação em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11.

A projeção do IPCA para 2026 subiu pela nona semana consecutiva, passando de 4,89% para 4,91%.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026, 2028 e 2029, enquanto ficaram estáveis em 2027.

Os analistas mantiveram a estimativa da Selic para 2026 e 2028, enquanto elevaram as projeções para 2027 e 2029.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,89% para 4,91%.

Para 2027, a expectativa ficou estável em 4,00%.

Em 2028, a projeção permaneceu em 3,64%. Para 2029, a estimativa seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou estável em 1,85%.

Em 2027, a projeção subiu de 1,75% para 1,76%. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,00%.

Em 2027, a projeção subiu de 11,00% para 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,25 para R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,30.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,39 para R$ 5,35. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.