Economia

Macro em Pauta

Focus eleva projeção da inflação de 2026 pela nona semana seguida

Mercado aumentou expectativa para o IPCA de 2026 para 4,91% e elevou projeção da Selic em 2027

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08h55.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram novamente as projeções para a inflação em 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11.

A projeção do IPCA para 2026 subiu pela nona semana consecutiva, passando de 4,89% para 4,91%.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026, 2028 e 2029, enquanto ficaram estáveis em 2027.

Os analistas mantiveram a estimativa da Selic para 2026 e 2028, enquanto elevaram as projeções para 2027 e 2029.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,89% para 4,91%.

Para 2027, a expectativa ficou estável em 4,00%.

Em 2028, a projeção permaneceu em 3,64%. Para 2029, a estimativa seguiu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 ficou estável em 1,85%.

Em 2027, a projeção subiu de 1,75% para 1,76%. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,00%.

Em 2027, a projeção subiu de 11,00% para 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,25 para R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,30.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,39 para R$ 5,35. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.

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