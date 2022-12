Forças de segurança montam megaestrutura para posse de Lula

A segurança em Brasília será reforçada para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro de 2023. Milhares de apoiadores do petista devem se reunir na Esplanada dos Ministérios para vê-lo receber a faixa presidencial e para assistir às apresentações do festival de música organizado para comemorar o terceiro mandato de Lula.

As forças de segurança pública, locais e federais, atuarão em conjunto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF). O plano prevê policiamento na região da Esplanada reforçado por tropas especializadas e monitoramento da área por câmeras e drones.

Todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) trabalhará no dia da posse, com a ajuda de 300 policiais civis. Além disso, a Polícia Federal colocará mil policiais para proteger as autoridades.

Para entrar na Praça dos Três Poderes, que fica em frente ao Palácio do Planalto, será preciso passar por barreiras de segurança. A Polícia Militar do DF fará revistas pessoais em todos que chegarem ao local e controlará a entrada para que o público não ultrapasse 30 mil pessoas. O acesso de pedestres será exclusivamente pela via N1, que fica no Eixo Monumental, sentido Catedral.

Como a entrada na praça será encerrada às 12h30, a Secretaria de Segurança Pública do DF recomenda que as pessoas cheguem cedo. O primeiro evento previsto é um cortejo do Festival do Futuro, às 10h. As apresentações vão até a madrugada do dia 2, com pausa durante a cerimônia de posse, que será transmitida em telão.

Ninguém poderá entrar na Praça dos Três Poderes com armas (brancas ou de fogo), mastro de bandeiras, facas, estiletes, objetos pontiagudos, álcool líquido, garrafas de vidro, latas, entre outros itens. Não será permitido acessar a área com animais, exceto cães-guia.

Haverá atendimentos de emergência e reforços nos efetivos das delegacias próximas. O policiamento também será reforçado em outras regiões com muita circulação de pessoas, como as estações do metrô, a rodoviária do Plano Piloto e o Aeroporto Internacional de Brasília.

Além disso, a Polícia Civil colocará tropas de choque, cavalaria e operações aéreas à disposição, e os prédios públicos, como ministérios, terão segurança própria. A Força Nacional apoiará a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas atividades de escolta da Operação Posse Presidencial 2023.

As forças de segurança terão uma base na área do Museu Nacional, na Esplanada, chamada de “Cidade da Segurança”, para centralizar os trabalhos. No local, também haverá um posto médico, que funcionará em conjunto com o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros terão viaturas prontas para atender eventuais ocorrências.

Trânsito e estacionamento

A Esplanada está bloqueada para carros desde as 5h do dia 30 de dezembro. As vias N2 e S2 também serão fechadas na madrugada de sábado, 31. Apenas veículos credenciados poderão circular no local.

O bloqueio da S1 será a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto. Os motoristas que estiverem na L2 Norte não poderão acessar a Esplanada. O trânsito só será liberado depois do festival, após avaliação técnica.

Quem for de carro ao evento pode estacionar no Setor Bancário Norte, no Setor de Autarquias ou no Setor de Diversões. A recomendação é de que o público dê preferência ao transporte coletivo, táxi e carros por aplicativo.

Segundo a Secretaria de Mobilidade do DF, haverá ônibus disponíveis até 4h do dia 2 de janeiro. O Metrô terá horário estendido, no sábado e domingo, com funcionamento de 5h30 até 2h no sábado, e de 9h às 2h no domingo. No domingo, a partir das 22h, somente a Estação Central estará aberta para embarque.

