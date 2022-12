Posse de Lula 2023: festa terá show de Pabllo Vittar, Duda Beat e mais; veja lista e horários

No dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro, domingo, é realizado o Festival do Futuro, em Brasília, em comemoração à chegada do petista para um terceiro mandato como presidente da República. Organizado pela futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, o evento vai contar com shows de diversos artistas que apoiaram Lula durante a campanha.

As apresentações, divididas em dois palcos, começam a partir das 10 horas e param por volta das 13 horas, quando começará a cerimônia de posse de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). A solenidade será transmita por telões. Os shows são retomados às 18h30 quando está previsto o término da cerimônia oficial. O Festival do Futuro segue até a madrugada do dia 2 de janeiro.

Toda a estrutura montada fica na Esplanada dos Ministérios e o acesso é gratuito. Mas para entrar no perímetro demarcado é preciso passar por barreiras de segurança. Na programação, estão confirmadas artistas como Pabllo Vittar, Duda Beat e a futura ministra da Cultura, Margareth Menezes. São esperadas cerca de 300 mil pessoas para a posse.

Confira a lista de shows e horários

10h - Cortejo de Manifestações Populares

11h - (Palco Elza Soares) – Espetáculo Brasília de Todos os Ritmos;

12h30 - (Palco Gal Costa) – Kleber Lucas e convidados;

15h50 - (Palco Gal) – Juliano Maderada e banda;

18h30 - (Palco Elza) – “Futuro Ancestral” com Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael e convidados;

19h40 - (Palco Gal) – “Outra Vez Cantar” com Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Flor Gil, Johnny Hooker, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e convidados;

20h55 - (Palco Elza) – “Amanhã Vai Ser Outro Dia” com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e convidados;

22h50 - (Palco Gal) – Baianasystem convida: Margareth Menezes;

00h10 - (Palco Elza) – Gaby Amarantos, Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo;

01h10 - (Palco Gal) – Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra;

02h10 - (Palco Gal) – Pabllo Vittar Convida: Lukinhas e Urias;

03h10 - (Palco Elza) – Valesca Popozuda Convida: Mc Marks e convidados.

Qual horário Lula toma posse?

A cerimônia de posse é divida em duas partes. Uma, que é a assinatura do termo de posse, ocorre no Congresso Nacional, e a outra é realizada no Palácio do Planalto. A primeira etapa está prevista para começar às 13h45 quando os chefes de Estado e de governo começam a chegar no Senado Federal. Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin passam primeiro na Catedral Metropolitana de Brasília antes de seguirem para o Congresso.

A sessão solene de posse presidencial tem início às 15 horas. Então é feita a leitura do termo de posse do presidente, do vice e a assinatura. Lula fará um discurso, que será seguido do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Às 16h20, Lula, então novo presidente do Brasil, segue para o Palácio do Planalto.

Programação da cerimônia de posse

13h45 às 14h30 - Chegada dos chefes de estado e de governo. Anexo 1 do Senado Federal.

13h30 às 14h30 - Chegada das autoridades e convidados. Salão Branco.

14h20 às 14h30 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos na Catedral Metropolitana de Brasília.

14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional.

14h40 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados.

15h - Sessão Solene de Posse Presidencial: Abertura da Sessão Solene; execução do hino nacional; compromisso constitucional; leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos; pronunciamento do presidente da República; pronunciamento do presidente do Congresso Nacional; encerramento da Sessão Solene.

15h50 - Deslocamento do presidente e do vice-presidente da república para a Sala de Audiências da Presidência do Senado.

16h - Saída do presidente e do vice-presidente da República da Sala de Audiências da Presidência do Senado em direção à área externa do Palácio.

16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares.

16h20 - Saída do presidente e do vice-presidente da República para o Palácio do Planalto.

Onde assistir online à posse de Lula

EXAME vai transmitir em tempo real, no site, a posse de Lula desde as primeiras horas da manhã do domingo, 1º de janeiro, com análises e um time de jornalistas que vão estar em Brasília acompanhando, de perto, detalhes exclusivos. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura.

Toda a cerimônia será transmitida também pela TV Brasil, TV Câmara e TV Senado. As principais emissoras de TV aberta do país também vão exibir ao vivo todo o evento.

