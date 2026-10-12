Assessoria do TSE diz que não encontrou fake news apontadas por Flávio em canal de Lula

A área técnica informou que, após esse levantamento, não encontrou elementos que confirmassem a circulação das mensagens mencionadas no processo (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13h59.
Última atualização em 12 de outubro de 2026 às 14h12.
A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não encontrou, no canal “Exército do Lula”, as mensagens apontadas pela campanha de Flávio Bolsonaro como notícias falsas, segundo O Globo. A análise cobriu publicações de 2 a 11 de outubro, mas registrou que posts de setembro haviam sido removidos; a avaliação sobre irregularidades cabe à Justiça Eleitoral.
A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que não identificou, no canal “Exército do Lula”, conteúdos que reproduzissem as mensagens apontadas pela campanha do senador Flávio Bolsonaro como notícias falsas.
Segundo o jornal O Globo, a análise foi encaminhada ao presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, após determinação para que a área técnica verificasse as publicações realizadas no canal administrado pelo deputado federal André Janones.
O órgão examinou postagens compartilhadas entre os dias 2 e 11 de outubro com o objetivo de apurar se havia conteúdos sustentando que Flávio Bolsonaro pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, teria ligação com milícias, promoveria cortes em aposentadorias e no Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou ainda seria responsável pelo cancelamento do reajuste do Bolsa Família.
Após a análise, a assessoria concluiu que não encontrou publicações com essas afirmações. Segundo o parecer técnico, também não foram localizados conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes às alegações apresentadas pela campanha do candidato do PL.
De acordo com o documento, a verificação incluiu não apenas os textos publicados no canal, mas também títulos de vídeos, miniaturas, pré-visualizações de links e transcrições de áudios compartilhados no período analisado. A área técnica informou que, após esse levantamento, não encontrou elementos que confirmassem a circulação das mensagens mencionadas no processo.
O relatório foi produzido por solicitação de Nunes Marques em meio à disputa judicial envolvendo o funcionamento do canal. O caso ganhou repercussão após o presidente do TSE determinar a suspensão do “Exército do Lula”, decisão posteriormente revertida pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Ao restabelecer o canal, Cueva entendeu que havia risco de restrição à liberdade de expressão e determinou que a campanha de Flávio Bolsonaro apresentasse provas das acusações feitas contra a página. Paralelamente, Nunes Marques solicitou uma análise técnica independente das publicações relacionadas ao candidato.
Embora tenha descartado a existência das mensagens apontadas pela campanha, a assessoria destacou que parte das publicações mais antigas do canal, divulgadas em setembro, foi removida antes da realização da análise.
De acordo com O Globo, o parecer também menciona a existência de duas postagens que abordam temas semelhantes a conteúdos anteriormente alvo de decisões liminares do TSE: uma relacionada à suposta ligação entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e outra referente a declarações do candidato sobre possíveis mudanças na Constituição.
Apesar disso, os técnicos afirmaram não ter sido possível estabelecer se essas publicações possuem equivalência direta com os conteúdos que já haviam sido retirados do ar por decisões dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça. A avaliação final sobre eventual irregularidade das postagens permanecerá sob análise da Justiça Eleitoral.
A assessoria do TSE não encontrou publicações idênticas ou substancialmente equivalentes às mensagens denunciadas pela campanha de Flávio Bolsonaro, segundo o parecer técnico citado por O Globo.
A análise procurou mensagens que atribuíssem a Flávio Bolsonaro a intenção de retirar o título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida, ligação com milícias, cortes em aposentadorias e no BPC ou responsabilidade pelo cancelamento do reajuste do Bolsa Família.
A assessoria examinou conteúdos compartilhados entre 2 e 11 de outubro. Segundo o parecer, a verificação incluiu textos, títulos e miniaturas de vídeos, pré-visualizações de links e transcrições de áudios.
O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reverteu a suspensão determinada pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques. Cueva apontou risco de restrição à liberdade de expressão e exigiu que a campanha de Flávio Bolsonaro apresentasse provas das acusações.
Não foi possível verificar parte das publicações mais antigas, pois conteúdos divulgados em setembro haviam sido removidos antes da análise, segundo a assessoria do TSE.
Não. Segundo O Globo, os técnicos identificaram duas postagens sobre Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e mudanças na Constituição, mas não conseguiram determinar equivalência direta com conteúdos retirados do ar anteriormente; a avaliação final permanece com a Justiça Eleitoral.