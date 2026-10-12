Assessoria do TSE diz que não encontrou fake news apontadas por Flávio em canal de Lula

O órgão examinou postagens compartilhadas entre os dias 2 e 11 de outubro com o objetivo de apurar se havia conteúdos sustentando que Flávio Bolsonaro pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, teria ligação com milícias, promoveria cortes em aposentadorias e no Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou ainda seria responsável pelo cancelamento do reajuste do Bolsa Família.

Após a análise, a assessoria concluiu que não encontrou publicações com essas afirmações. Segundo o parecer técnico, também não foram localizados conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes às alegações apresentadas pela campanha do candidato do PL.

De acordo com o documento, a verificação incluiu não apenas os textos publicados no canal, mas também títulos de vídeos, miniaturas, pré-visualizações de links e transcrições de áudios compartilhados no período analisado. A área técnica informou que, após esse levantamento, não encontrou elementos que confirmassem a circulação das mensagens mencionadas no processo.

Solicitação de Nunes Marques

O relatório foi produzido por solicitação de Nunes Marques em meio à disputa judicial envolvendo o funcionamento do canal. O caso ganhou repercussão após o presidente do TSE determinar a suspensão do “Exército do Lula”, decisão posteriormente revertida pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Ao restabelecer o canal, Cueva entendeu que havia risco de restrição à liberdade de expressão e determinou que a campanha de Flávio Bolsonaro apresentasse provas das acusações feitas contra a página. Paralelamente, Nunes Marques solicitou uma análise técnica independente das publicações relacionadas ao candidato.

Embora tenha descartado a existência das mensagens apontadas pela campanha, a assessoria destacou que parte das publicações mais antigas do canal, divulgadas em setembro, foi removida antes da realização da análise.

De acordo com O Globo, o parecer também menciona a existência de duas postagens que abordam temas semelhantes a conteúdos anteriormente alvo de decisões liminares do TSE: uma relacionada à suposta ligação entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e outra referente a declarações do candidato sobre possíveis mudanças na Constituição.

Apesar disso, os técnicos afirmaram não ter sido possível estabelecer se essas publicações possuem equivalência direta com os conteúdos que já haviam sido retirados do ar por decisões dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça. A avaliação final sobre eventual irregularidade das postagens permanecerá sob análise da Justiça Eleitoral.