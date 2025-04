Fim de semana em São Paulo terá sol, nuvens e pancadas de chuva no sábado

A previsão do tempo para São Paulo indica um sábado, 26, de sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com chance de precipitação de 78%. Durante a noite, o céu permanecerá com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 16°C e 25°C.

O vento será fraco, com velocidade média de 6 km/h, e a umidade relativa do ar ficará em torno de 72%. Por isso, é recomendável que os paulistanos estejam atentos à possibilidade de chuva no período da tarde, especialmente em áreas abertas ou durante deslocamentos.

Domingo promete tempo seco e temperaturas mais elevadas

Para o domingo (27/04), o clima se mantém estável, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam de 16°C a 27°C, com vento ainda fraco, em torno de 6 km/h. A umidade relativa do ar deve cair ligeiramente, chegando a 61%.

Durante a noite, o céu terá poucas nuvens, o que contribui para uma noite mais agradável e propícia a atividades ao ar livre. O tempo firme no domingo representa uma boa oportunidade para aproveitar espaços abertos sem preocupação com chuvas.

Fim de semana com clima variável na capital

Em resumo, o fim de semana será marcado por variações entre sol e nuvens, com alerta para pancadas de chuva na tarde de sábado. Já o domingo será mais seco, com temperaturas amenas e céu parcialmente limpo, ideal para quem deseja aproveitar áreas externas ou fazer passeios ao ar livre.