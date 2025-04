No Paraná, projeto de meninas cientistas expande uso do biodiesel e se transforma em startup

Um projeto pequeno de cinco meninas cientistas no Paraná se transformou em uma startup júnior reconhecida pela sua inovação e sustentabilidade.

Batizada de "Sunrise", o foco inicial era a produção de biodiesel a partir de óleo de cozinha usado e agora passa a explorar novas tecnologias, como a fabricação de filamentos para impressoras 3D e o desenvolvimento de minifoguetes e uma mão biônica.

Liderada por alunas do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, uma escola pública de Ensino Médio Integral em Assaí (PR), a startup expandiu para 40 participantes e se tornou um ecossistema colaborativo que já conta com mais de 10 ações em curso.

Em 2024, a iniciativa conquistou medalha de ouro na fase regional da Olimpíada do Oceano e foi premiado na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), sendo reconhecido como o melhor relacionado a ciência da região Sul do Brasil.

Nova geração de líderes

Com a saída das fundadoras, a liderança do SunRise foi transferida para uma nova geração de alunas. Maitê Iryoda, de 15 anos, foi nomeada CEO e agora lidera com foco em divisões temáticas, cada uma com gerentes responsáveis -- o que garante maior eficiência nas operações.

“Além de cuidar do projeto de biodiesel, participei da coordenação de parcerias e eventos, me preparando para desafios da gestão”, disse Maitê.

Para Heloá Cunha, também de 15 anos, o envolvimento começou ainda no ensino fundamental, quando foi inspirada pelo programa Biosun de biodiesel da escola. Hoje, ela está à frente do desenvolvimento de filamentos 3D feitos de garrafas PET e se prepara para assumir a equipe de minifoguetes em 2025.

“Isso me faz explorar soluções tecnológicas e práticas, me preparando para o futuro”, destacou. Em breve, o Biosun deve abastecer toda a frota de ônibus escolares da cidade, consolidando o compromisso com a sustentabilidade e a economia circular.

Expansão em 2025

Para 2025, a expectativa é que o SunRise amplie sua presença em eventos nacionais e internacionais, buscando parcerias estratégicas que fortaleçam seu impacto.

Segundo a startup, o foco será em consolidar sua posição no cenário científico e tecnológico, mantendo a proposta de inspirar jovens cientistas a liderarem a inovação em áreas como tecnologia e sustentabilidade.