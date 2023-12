Fim de semana do Natal terá chuva e calor; veja a previsão

O fim de semana que antecede o Natal terá chuvas intensas e altas temperaturas em grande parte do Brasil. Segundo o MetSul Meteorologia, o fenômeno do El Niño normalmente chega a um pico de intensidade perto da época natalina, e neste ano não deve ser diferente. Já na segunda-feira, a região Sul deve enfrentar as consequências de um ciclone extratropical.

Veja as projeções do Inmet para o sábado e o domingo:

Sábado, 23

No sábado a chuva fica acumulada ao longo do dia e intensifica principalmente no Rio de Janeiro, na parte norte e sul do Espírito Santo, e no sudeste de Minas. No Rio, a mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 30°C, com chuvas na parte da tarde e possibilidade de rajadas.

Em São Paulo, a mínima fica em torno de 20°C e a máxima pode alcançar 31°C. O dia será de pancadas de chuva com trovoadas isoladas e rajadas de vento, principalmente à tarde e à noite.

Apesar das chuvas, ainda estará quente, o que aumenta a possibilidade de queda de granizo, principalmente nas áreas em vermelho e rosa.

No Sul, um centro de baixa pressão vai favorecer chuvas na parte leste, com acumulados significativos. O dia vai estar quente, com pancadas de chuva, trovoadas, rajadas e também com possibilidade de queda de granizo.

O mesmo pode acontecer no norte, principalmente em regiões entre Amazonas e Pará destacadas em tons de vermelho.

No nordeste a tendência é de que o volume de chuvas diminua no sábado.

Domingo, 24

Na véspera de Natal, devem ocorrer muitas chuvas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, norte de São Paulo. A região Norte segue o mesmo padrão. Já o Sul deve estar mais limpo, mas ainda com chuvas no Paraná e em Santa Catarina.

A região Nordeste enfrenta chuvas com volumes significativos, principalmente no oeste da Bahia e no sul do Maranhão. Há também possibilidade de chuva na faixa litorânea do Maranhão até o Ceará. Outras áreas terão tempo aberto, com uma nebulosidade variando ao longo do dia, mas sem chances de chuva.

Em São Paulo, a temperatura mínima fica em 20°C e a máxima pode ficar em 28°C. As condições serão de um céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde e à noite.

Já no Rio de Janeiro a tendência é de um céu com muitas nuvens e períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Ainda assim, será um dia quente, com mínima de 21°C e máxima 33°C. Com chuvas fortes junto ao calor, há possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento e trovoadas.

Alerta de ciclone

Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, um novo ciclone extratropical vai se formar de domingo para segunda. A formação que deve afetar a região Sul, que deve começar a perceber os efeitos na segunda-feira.

O ciclone vai organizar uma frente fria, e gerar mais chuvas no decorrer da próxima semana. Até lá, segue um tempo quente, o que pode favorecer pancadas de chuva, com trovoadas e rajadas, — explica Andrea.

No natal, o dia nas capitais sulistas será nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A máxima em Florianópolis deve ficar em 29°C e a mínima em 22°C. Curitiba segue a mesma tendência, e a temperatura deve variar entre 29°C e 20°C. Já Porto Alegre ficará entre 28°C e 21°C.