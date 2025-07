Fies: inscrições para o segundo semestre estão abertas; saiba quem pode e como participar

O Ministério da Educação (MEC) deu início, nesta segunda-feira, 14, ao processo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2025.

O prazo acaba às 23h59 da próxima quinta-feira, 18. A participação deve ser feita exclusivamente pela plataforma oficial do programa, no site acessounico.mec.gov.br/fies.

O Fies permite que estudantes ingressem em faculdades privadas por meio de um modelo de financiamento, que deverá ser quitado após a conclusão do curso. Para este ano, o governo federal prevê mais de 112 mil vagas distribuídas entre os dois semestres letivos.

Critérios de participação

Para concorrer ao financiamento, é necessário:

Ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010;

Obter média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação;

Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Modalidade Fies Social

Lançado em 2024, o Fies Social reserva metade das vagas para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Nessa modalidade, é possível obter financiamento de até 100% do valor das mensalidades.

Podem se candidatar os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Critérios de prioridade do Fies

A classificação dos candidatos considera tanto a pontuação do Enem quanto a seguinte ordem de prioridade:

Estudantes que nunca cursaram o ensino superior nem participaram do Fies; Estudantes sem diploma, mas que já utilizaram o programa e quitaram a dívida; Graduados que não foram beneficiados pelo Fies anteriormente; Graduados que já usaram o Fies e quitaram o financiamento.

Candidatos que possuem débito em aberto com o programa não poderão participar.

Como funciona a lista de espera do Fies

Candidatos não selecionados na chamada única do dia 29 de julho serão automaticamente incluídos na lista de espera. Essa etapa visa preencher as vagas remanescentes, respeitando a ordem de classificação dos participantes.

As convocações da lista de espera ocorrerão entre os dias 5 de agosto e 19 de setembro, e os pré-selecionados deverão acompanhar as atualizações diretamente pelo site do programa.

Calendário oficial

Inscrições : de 14 a 18 de julho;

Resultado da chamada única : 29 de julho;

Complementação da inscrição dos pré-selecionados : de 30 de julho a 1º de agosto;

Convocações da lista de espera: de 5 de agosto a 19 de setembro.

*Com Agência Brasil.