Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Fies 2026: inscrições terminam nesta sexta-feira

Programa oferece 67,3 mil vagas em universidades privadas em todo o país

(Marcello Casal/Agência Brasil)

(Marcello Casal/Agência Brasil)

SBT News
SBT News

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 06h29.

Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta sexta-feira, 6, para realizar a inscrição. O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso do Ministério da Educação.

Nesta edição, o Fies disponibiliza 67,3 mil vagas distribuídas em 1.421 instituições privadas de ensino superior. O estado de São Paulo lidera a oferta, com 11.557 vagas, seguido por Bahia (7.428), Minas Gerais (6.974), Rio de Janeiro (4.219) e Ceará (4.128).

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigida comprovação de renda familiar bruta mensal per capita entre um e três salários mínimos.

No momento da inscrição, o estudante pode escolher até três opções de curso em instituições privadas. A consulta das vagas disponíveis pode ser feita na aba “Consultar oferta de vagas”, com filtros por estado, município, curso e conceito no MEC.

Resultado e próximas etapas

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 19 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre 20 e 24 de fevereiro. Após essa fase, o MEC fará novas convocações por meio da lista de espera, destinada ao preenchimento de vagas remanescentes.

Como funciona o Fies

O Fies é um programa federal que financia parte ou a totalidade das mensalidades em cursos superiores de instituições privadas. O valor financiado deve ser quitado após a conclusão da graduação e pode variar entre 50% e 100%, de acordo com a renda familiar.

Desde 2024, o programa passou a reservar 50% das vagas para estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Para esse grupo, enquadrado no Fies Social, é permitido o financiamento integral dos encargos educacionais.

Cronograma do Fies 2026.1

  • Inscrições: 3 a 6 de fevereiro
  • Resultado da pré-seleção: 19 de fevereiro
  • Complementação da inscrição: 20 a 24 de fevereiro
  • Lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril
Acompanhe tudo sobre:Fies

Mais de Brasil

STF valida aumento de pena por crimes contra a honra de agentes públicos

Como funciona a correção da redação do Enem? Debates nas redes acendem alerta para mudança de regras

Kassab filia seis dos oito deputados estaduais do PSDB em São Paulo

Deputado apresenta projeto para proibir redes sociais a menores de 16 anos

Mais na Exame

Mercados

Efeito dominó: startup de IA liquida até US$ 1 trilhão em Wall Street

Mundo

Casas flutuantes avançam na Holanda em meio a alta de preços e crise climática

EXAME Agro

Tarifa dos EUA sobre café solúvel deve cair em março, diz setor brasileiro

Mercado Imobiliário

Miami desbanca NY como segunda moradia de ultrarricos. O brasileiro ajudou