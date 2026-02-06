Fies 2026: inscrições terminam nesta sexta-feira

Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta sexta-feira, 6, para realizar a inscrição. O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso do Ministério da Educação.

Nesta edição, o Fies disponibiliza 67,3 mil vagas distribuídas em 1.421 instituições privadas de ensino superior. O estado de São Paulo lidera a oferta, com 11.557 vagas, seguido por Bahia (7.428), Minas Gerais (6.974), Rio de Janeiro (4.219) e Ceará (4.128).

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigida comprovação de renda familiar bruta mensal per capita entre um e três salários mínimos.

No momento da inscrição, o estudante pode escolher até três opções de curso em instituições privadas. A consulta das vagas disponíveis pode ser feita na aba “Consultar oferta de vagas”, com filtros por estado, município, curso e conceito no MEC.

Resultado e próximas etapas

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 19 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre 20 e 24 de fevereiro. Após essa fase, o MEC fará novas convocações por meio da lista de espera, destinada ao preenchimento de vagas remanescentes.

Como funciona o Fies

O Fies é um programa federal que financia parte ou a totalidade das mensalidades em cursos superiores de instituições privadas. O valor financiado deve ser quitado após a conclusão da graduação e pode variar entre 50% e 100%, de acordo com a renda familiar.

Desde 2024, o programa passou a reservar 50% das vagas para estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Para esse grupo, enquadrado no Fies Social, é permitido o financiamento integral dos encargos educacionais.

Cronograma do Fies 2026.1