Fernando Haddad recebe apoio do PDT em São Paulo

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, recebeu hoje, 5, o apoio formal do PDT à sua candidatura.

O apoio foi anunciado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. No evento, realizado no centro da capital paulista, Haddad destacou que, historicamente, a parceria dos partidos é baseada nos princípios da República e da democracia.

“Nosso propósito é fazer chegar ao eleitor de São Paulo que tem um campo aqui: que é o campo da República, da democracia, da transparência. No nosso campo, as pessoas têm vínculos com o estado de São Paulo. Não estão chegando agora, não foram importadas. O nosso propósito é servir ao estado de São Paulo”, disse o candidato.

Haddad ressaltou ainda que, se eleito, terá com as prefeituras a mesma relação que tinha quando era ministro da Educação. “Nunca perguntei para um prefeito de que partido ele era. Eu queria saber o que a cidade dele precisava. E o que era a minha obrigação moral e técnica de atender. Eu não sou de parar a obra de quem for e não farei isso. De acabar com convênio porque não fui eu que assinei. Não farei isso”, disse.

