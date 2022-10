Eleições 2022: quais são as principais promessas de Lula e Bolsonaro para a economia

Seja Jair Bolsonaro (PT) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente que assumir o Palácio do Planalto em janeiro de 2023 precisará lidar com desemprego alto, inflação acima da meta e necessidade de reformas. Os dois candidatos que disputarão o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, têm propostas diferentes para solucionar os problemas econômicos do país.

Veja as principais promessas de Lula e Bolsonaro para a economia, de acordo com os planos de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarações feitas ao longo da campanha eleitoral:

Jair Bolsonaro:

Prosseguir com desestatizações e concessões de empresas públicas , “para focalizar a participação do Estado em atividades essenciais e na promoção do desenvolvimento econômico";

Avançar em uma reforma tributária com simplificação da cobrança de impostos, redução da carga tributária e a progressividade;

Manter as iniciativas de redução de impostos de importação , sobre produtos industrializados e sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS);

Reduzir a tributação de empresas nacionais;

Isentar os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);

Garantir a “estabilidade econômica e a sustentabilidade da trajetória da dívida pública através da consolidação do ajuste fiscal no médio e longo prazo que reduza a relação entre a dívida pública e o PIB”;

Desindexar, desvincular e desobrigar despesas orçamentárias;

Substituir ao máximo recursos fósseis e não-renováveis;

Incorporar "novas tecnologias biológicas, digitais e portadoras de inovação, permitindo o crescimento vertical do setor em consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável";

Intensificar ações de promoção da competitividade e transformação do agronegócio , por meio do

desenvolvimento e da incorporação de novas tecnologias biológicas, digitais e portadoras de inovação;

, por meio do desenvolvimento e da incorporação de novas tecnologias biológicas, digitais e portadoras de inovação; Manter a reforma trabalhista de 2017 e aprofundá-la;

Combater "abusos empresariais e de sindicatos" que, segundo o plano de governo, "não podem ter a capacidade de agir como monopólios";

Criar novo Sistema Nacional de Emprego , que permitirá ao trabalhador receber ofertas de trabalho de maneira digital;

Avançar em políticas para reduzir a informalidade no mercado de trabalho ;

Promover a “igualdade de salários entre homens e mulheres que desempenham a mesma ocupação laboral”.

Clique aqui para ler o plano de governo completo de Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva:

Renovar e ampliar o programa Bolsa Família “para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população”. O auxílio será mantido em R$ 600, com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos;

Fazer uma transição, por etapas, “para um sistema universal e uma renda básica de cidadania”;

Revogar o teto de gastos e criar um novo regime fiscal “que reconheça a importância do investimento social, dos investimentos em infraestrutura e que esteja vinculado à criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva”;

Retomar a política de valorização do salário mínimo , com regra de reajuste que garanta a reposição inflacionária acrescida da variação do PIB;

Criar uma política econômica “para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade”;

Revogar os “marcos regressivos” da atual legislação trabalhista, “agravados” pela reforma trabalhista de 2017 e restabelecer o acesso gratuito à justiça do trabalho;

Criar uma nova legislação trabalhista “de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho", com especial atenção a autônomos, trabalhadores por conta própria, domésticas e trabalhadores de aplicativos;

Retomar investimentos em infraestrutura e habitação ;

e ; Não avançar na privatização da Petrobras, da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), da Eletrobras e dos Correios e f ortalecer bancos públicos , como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

ortalecer Propor uma reforma tributária com simplificação dos tributos e redução da cobrança sobre o consumo, para que “os pobres paguem menos e os ricos paguem mais”, com tributação de lucros e dividendos;

Reajustar tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) , atualizando a faixa de isenção;

Pessoa Física (IRPF) Acabar com o Preço de Paridade Internacional (PPI) e criar uma nova política de preços de combustíveis , que considere os custos nacionais de produção;

Promover a renegociação das dívidas das famílias e das pequenas e médias empresas;

Propor um “novo modelo de ocupação e uso da terra urbana e rural, com reforma agrária e agroecológica, construção de sistemas alimentares sustentáveis, incluindo a produção e consumo de alimentos saudáveis”;

Apoiar o desenvolvimento de uma economia verde inclusiva, "baseada na conservação, na restauração e no uso sustentável da biodiversidade de todos os biomas brasileiros";

Clique aqui para ver o plano de governo completo de Lula.

