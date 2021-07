Feriado de 9 de julho: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Na sexta-feira (9) é celebrado o feriado de 9 de Julho, que comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Por isso, muitas empresas e serviços públicos estarão fechados ou terão seus horários de funcionamento alterados. Com a antecipação de alguns feriados em março para tentar frear a pandemia, muita gente ficou em dúvida sobre o que abre e o que fecha, mas esta sexta-feira será feriado em São Paulo.

A data marcará também o início da ampliação da capacidade e do horário de funcionamento das atividades econômicas em todo o estado, anunciada nesta quarta-feira (7). Com isso, bares, restaurantes, padarias, shoppings, salões de beleza, academias de ginástica, entre outras atividades do comércio, poderão funcionar até as 23h.

Confira o que abre e o que fecha em São Paulo durante o feriado

Bolsa: A B3 informou no começo do ano que manteria o calendário de feriados. Desta maneira, na sexta-feira, não haverá negociação nos mercados de renda variável, renda fixa privada, ETF de renda fixa e de derivativos listados, bem como no mercado de empréstimo de ativos. A partir de 2022, a B3 irá abrir durante os feriados municipais.

Bancos: Sobre os bancos, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Os bancos reforçam a necessidade de que os clientes e o público em geral evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.

O atendimento pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, além de apresentarem mais comodidade e conveniência aos seus clientes.

Contas: Sobre as contas, a Febraban ressalta que as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 09 de julho poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, segunda-feira, dia 12. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Poupatempo: Os postos do Poupatempo estarão fechados no feriado, mas funcionarão no sábado, com agendamento prévio. Para agendar, acesse http://www.poupatempo.sp.gov.br ou baixe o aplicativo Poupatempo Digital.

Agências do INSS: As agências estarão fechadas no 9 de Julho em todo o estado.

Comércio: Na cidade de São Paulo, fica a cargo de cada comerciante decidir se abre ou não seu estabelecimento. No interior, cada cidade poderá definir o horário de funcionamento do comércio local.

Transporte: No transporte público, Metrô, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ônibus municipais e intermunicipais da EMTU seguirão esquema de feriado. Assim, haverá circulação, mas algumas linhas podem ter intervalos mais longos ou menos veículos circulando, com maior tempo de espera nas plataformas e nos pontos.

O rodízio noturno na capital para veículos de passeio se mantém para carros de placas final 9 ou 0, das 23h de sexta-feira às 5h de sábado.

Parques: Os parques municipais da capital estarão abertos entre das 6h às 18h.

Bibliotecas: Ficam fechadas na sexta-feira todas as bibliotecas municipais.

Relembre os feriados antecipados na capital

Em março, a Prefeitura de São Paulo antecipou cinco feriados municipais para tentar conter o avanço dos casos de Covid-19. Relembre quais foram:

Corpus Christi – 3 de junho de 2021

Consciência Negra – 20 de novembro de 2021

Aniversário da cidade – 25 de janeiro de 2022

Corpus Christi – 16 de junho de 2022

Consciência Negra – 20 de novembro de 2022

