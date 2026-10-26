'Fato histórico que devo ao povo brasileiro', diz Lula em discurso na Paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu aos eleitores pela vitória nas eleições durante discurso a apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 25.

Em cima de um carro de som, diante da multidão reunida em frente ao Masp, o petista destacou o resultado histórico e atribuiu a conquista ao apoio dos eleitores.

“Vocês me deram a primazia de ser o primeiro presidente da República eleito quatro vezes pela via democrática. É um fato histórico que eu devo ao povo brasileiro”, disse.

Lula também citou a participação dos jovens e das mulheres na vitória, além de defender o fim da escala de trabalho 6 por 1.

“Eu devo essa vitória à juventude rebelde que se levantou em defesa da democracia. Eu devo essa vitória às mulheres que se rebelaram contra o feminicídio”, afirmou.

“Eu devo essa vitória às pessoas que acreditam que o fim da escala 6 por 1 é um benefício para a sociedade brasileira”, disse.

Durante o discurso, o presidente pediu que o Hino da Independência fosse tocado novamente para reforçar a mensagem de autonomia nacional. “Eu quero pedir para outra vez tocar o Hino da Independência para eles saberem que nós não cabemos no quintal de ninguém”, disse.

Lula também exaltou o Nordeste e agradeceu aos eleitores da região pelo apoio ao seu projeto político. “Graças a Deus que este país ainda tem um povo como o Nordeste”, afirmou.

Ao final da fala, o presidente repetiu “Ditadura nunca mais”, acompanhado pelos apoiadores. Lula informou ainda que embarcaria direto para Brasília, devido à agenda de trabalho prevista para a segunda-feira.

Lula reeleito para um quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reeleito para um quarto mandato. Com 99,99% das urnas apuradas, Lula venceu com 51,79% dos votos, enquanto Flávio teve 48,21%.

Em resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos. Flávio Bolsonaro (PL) obteve 48,25% dos votos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

Lula virou em apenas um estado onde havia perdido no primeiro turno: Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização do país, nos anos 1980, o candidato que vence no Estado é eleito presidente.