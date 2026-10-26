Gestão de pessoas na era da IA: o que líderes precisam aprender a preservar

RESUMO ＋ Segundo a pesquisa TIC Empresas 2025, do Cetic.br, 17% das empresas brasileiras com dez ou mais pessoas ocupadas utilizam inteligência artificial. Luciana Lopardo, vice-presidente de RH da empresa MDS Brasil, avalia que a automação amplia a importância da liderança, da escuta e da confiança. Entre as grandes empresas, o uso de IA chega a 50%.

Por Luciana Lopardo, vice-presidente de RH da MDS Brasil.

A inteligência artificial já está mudando a rotina das empresas. Ela ajuda a processar informações, acelerar tarefas, encontrar padrões e apoiar decisões.

Esses ganhos são concretos e podem liberar tempo para atividades que exigem análise, criatividade e interação.

Para quem trabalha com pessoas, porém, essa transformação traz uma reflexão que vai além da tecnologia: quando tanta coisa muda, o que precisamos preservar?

Inteligência artificial: adoção nas empresas e no RH

Os números ajudam a dimensionar esse movimento. Segundo a TIC Empresas 2025, do Cetic.br, 17% das empresas brasileiras com dez ou mais pessoas ocupadas já utilizam inteligência artificial.

Entre as grandes, com 250 ou mais pessoas ocupadas, são 50%. E, entre as empresas que já utilizam a tecnologia, 24% a aplicam em gestão de recursos humanos ou recrutamento. No Sul, esse percentual chega a 31%.

Por que a liderança humana ganha importância

Esse avanço não diminui a importância de quem lidera pessoas. Em muitos casos, pode torná-la ainda maior.

Quando uma parte maior do trabalho pode ser acelerada ou automatizada, ganham espaço atividades que dependem de confiança, escuta, capacidade de negociação e compreensão do contexto.

É o que acontece quando um gestor percebe que uma equipe está perdendo conexão, precisa conduzir uma conversa difícil ou acompanha alguém durante uma mudança. Nessas situações, informação e tecnologia ajudam, mas não resolvem tudo.

É preciso ouvir, interpretar circunstâncias, considerar diferentes perspectivas e assumir a responsabilidade por uma decisão.

O papel da inteligência humana na era da IA

Acredito que, quanto mais inteligência artificial tivermos, mais precisaremos desenvolver a inteligência humana. O diferencial não estará apenas em dominar novas ferramentas, mas em saber usá-las para potencializar as capacidades das pessoas.

Uma IA pode nos ajudar a analisar dados de uma pesquisa de clima, mas não substitui a sensibilidade de um líder para perceber aquilo que não foi dito em uma conversa.

Pode apoiar a construção de um plano de desenvolvimento, mas não substitui a relação, a escuta e a confiança que fazem alguém crescer.

A própria Organização Internacional do Trabalho ajuda a colocar essa transformação em perspectiva.

Em suas análises sobre o trabalho na era da IA, a entidade destaca a importância das capacidades cognitivas e socioemocionais, da adaptação, da resiliência e da autonomia.

Esse cenário reforça que a preparação para o futuro não depende apenas de competências técnicas, mas também da capacidade de aprender, colaborar e lidar com situações complexas.

Como o RH pode preparar pessoas para as mudanças

Para o RH, há uma mensagem importante nisso. Desenvolver pessoas não será apenas ensiná-las a trabalhar com novas tecnologias. Será também ajudá-las a interpretar mudanças, colaborar melhor, lidar com incertezas e continuar aprendendo.

E, sobretudo, caberá às lideranças criar ambientes em que as pessoas consigam fazer isso, com espaço para experimentar, questionar e desenvolver novas capacidades.

Gestão de pessoas na era da IA: a importância da escuta

Essa foi uma das reflexões do encontro “Gestão de Pessoas na Era da IA”, realizado em 7 de outubro, em Caxias do Sul.

Em meio a tantas discussões sobre tecnologia, uma ideia me pareceu especialmente importante: por mais que ferramentas e processos mudem, ainda será preciso saber ouvir, construir confiança, lidar com conflitos e fazer escolhas diante de situações que não cabem em uma fórmula.

É nesse espaço, entre o que a tecnologia consegue fazer e aquilo que só as pessoas conseguem construir juntas, que a gestão continua sendo essencial.

A tecnologia pode ampliar nosso potencial, mas são as pessoas que dão sentido ao que fazemos.

Talvez seja essa a reflexão mais importante diante de tantas transformações: não precisamos competir com a tecnologia, mas aprender a usá-la para ampliar o que temos de melhor como seres humanos.