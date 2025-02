Farmácia Popular: como retirar novos medicamentos e itens? Veja quando começa a valer nova lista

O programa Farmácia Popular terá a lista de remédios e itens gratuitos ampliada, anunciou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O número de produtos oferecidos para a população sem custos passará de 39 para 41.

Os dois novos itens que poderão ser retirados de graça são:

Dapagliflozina : medicamento utilizado para o tratamento de diabetes em casos ligados a doenças cardiovasculares .

: medicamento utilizado para o tratamento de em casos ligados a . Fraldas geriátricas: disponíveis gratuitamente apenas para o público elegível, com idade de 60 anos ou mais.

Antes, esses produtos tinham desconto de até 90%, enquanto os demais já eram integralmente gratuitos.

Mas você sabe como funciona o Farmácia Popular? E o que é preciso para retirar os remédios?

Como retirar remédios ou fraldas geriátricas na Farmácia Popular?

Para obter os medicamentos ou as fraldas geriátricas, o paciente deve ir a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Farmácia Popular do Brasil, apresentando:

Documento oficial com foto e número do CPF ou identidade que contenha o número do CPF.

e número do ou identidade que contenha o número do CPF. Receita médica válida, emitida tanto pelo SUS quanto por serviços particulares.

Para retirar fraldas geriátricas, o paciente deve ter 60 anos ou mais ou ser pessoa com deficiência, apresentando:

Prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso.

que indique a necessidade do uso. Classificação Internacional de Doenças (CID) correspondente.

Como fazer no caso de pacientes acamados?

Pacientes que não podem comparecer ao estabelecimento podem ter um representante legal ou procurador para realizar a retirada. Para isso, é necessário apresentar:

Receita médica válida , emitida pelo SUS ou serviços particulares.

, emitida pelo SUS ou serviços particulares. Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita.

Lista de remédios oferecidos no Farmácia Popular

Atualmente, o programa distribui medicamentos gratuitos para diversas condições de saúde. Confira a lista:

Asma

Brometo de ipratrópio (0,02mg e 0,25mg)

Dipropionato de beclometasona (50mcg, 200mcg e 250mcg)

Sulfato de salbutamol (100mcg e 5mg)

Diabetes

Cloridrato de metformina (500mg, 500mg ação prolongada e 850mg)

Glibenclamida (5mg)

Insulina humana regular (100ui/ml)

Insulina humana (100ui/ml)

Hipertensão

Atenolol (25mg)

Besilato de anlodipino (5mg)

Captopril (25mg)

Cloridrato de propranolol (40mg)

Hidroclorotiazida (25mg)

Losartana potássica (50mg)

Maleato de enalapril (10mg)

Espironolactona (25mg)

Furosemida (40mg)

Succinato de metoprolol (25mg)

Anticoncepção

Acetato de medroxiprogesterona (150mg)

Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

Noretisterona (0,35mg)

Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

Alendronato de sódio (70mg)

Dislipidemia

Sinvastatina (10mg, 20mg e 40mg)

Doença de Parkinson

Carbidopa 25mg + levodopa 250mg

Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

Maleato de timolol (2,5mg e 5mg)

Rinite

Budesonida (32mcg e 50mcg)

Dipropionato de beclometasona (50mcg/dose)

Diabetes mellitus + Doença cardiovascular

Dapagliflozina (10mg)

Que outros itens são oferecidos no Farmácia Popular?

Além dos medicamentos, o programa também oferece itens essenciais como:

Absorventes higiênicos , dentro do programa de dignidade menstrual .

, dentro do programa de . Fraldas geriátricas, para pacientes com incontinência urinária.

Esses itens garantem mais qualidade de vida para a população que depende do programa.

Quando começa a valer a nova lista do Farmácia Popular?

A nova lista já está em vigor, permitindo que os beneficiários retirem os novos medicamentos e itens gratuitamente.

Quantas pessoas devem ser beneficiadas com a nova lista?

O Farmácia Popular foi relançado pelo governo Lula em 2023, com o objetivo de expandir a oferta de medicamentos e unidades credenciadas.

O anúncio da ampliação foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, na última quinta-feira.

A expectativa do Ministério da Saúde é beneficiar mais de 1 milhão de pessoas por ano, especialmente idosos, que antes precisavam pagar pelos medicamentos.