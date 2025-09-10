Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

FAB intercepta avião vindo da Venezuela com 380kg de droga

Piloto não obedeceu ordens da FAB e lançou aeronave nas águas da represa de Balbina

FAB intercepta aeronave vinda da Venezuela com 380kg de droga (Reprodução)

FAB intercepta aeronave vinda da Venezuela com 380kg de droga (Reprodução)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21h21.

Tudo sobreFAB
Saiba mais

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou nesta quarta-feira um avião bimotor vindo da Venezuela que transportava mais de 300kg de droga. O bimotor, que entrou no país sem autorização, foi identificado nos radares brasileiros por volta das 9h.

Caças Super Tucano foram acionados para abordar a aeronave suspeita em seguida. O piloto do bimotor não acatou as ordens dos militares brasileiros. Segundo a FAB, ele "desceu de forma não colaborativa para próximo à copa das árvores e lançou a própria aeronave nas águas da represa de Balbina".

O caso aconteceu nas proximidades do município de Presidente Figueiredo (AM). Fotos divulgadas pela FAB nas redes sociais mostram como ficou o avião. Veja abaixo:

Agentes da Polícia Federal chegaram ao local transportados em um helicóptero. Ao vasculharem o interior do avião, encontraram o equivalente a 380 quilos de skunk.

"A ação faz parte da Operação Ágata Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), reforçando a atuação conjunta da FAB e dos órgãos de segurança pública no combate a ilícitos e na garantia da soberania do espaço aéreo brasileiro", disse a FAB, em nota.

Acompanhe tudo sobre:FABDrogasVenezuela

Mais de Brasil

Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes apontados pela PGR

Votação de PL que autoriza venda de medicamentos sem prescrição em supermarcados é adiada

Dino pede investigação à PF por ameaças nas redes após voto para condenar réus da trama golpista

Mais na Exame

Brasil

Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar

Mundo

NASA proíbe chineses com visto dos EUA de trabalhar em programas espaciais

Um conteúdo Esfera Brasil

Apostas on-line: ‘teto’ para aplicação de recursos de programas sociais pode ser alternativa 

Guia de Carreira

Como conciliar trabalho e estudo e ainda ter tempo livre?