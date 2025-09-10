FAB intercepta avião vindo da Venezuela com 380kg de droga

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou nesta quarta-feira um avião bimotor vindo da Venezuela que transportava mais de 300kg de droga. O bimotor, que entrou no país sem autorização, foi identificado nos radares brasileiros por volta das 9h.

Caças Super Tucano foram acionados para abordar a aeronave suspeita em seguida. O piloto do bimotor não acatou as ordens dos militares brasileiros. Segundo a FAB, ele "desceu de forma não colaborativa para próximo à copa das árvores e lançou a própria aeronave nas águas da represa de Balbina".

O caso aconteceu nas proximidades do município de Presidente Figueiredo (AM). Fotos divulgadas pela FAB nas redes sociais mostram como ficou o avião. Veja abaixo:

FAB intercepta aeronave ilícita na Amazônia Em mais uma ação de proteção do nossos país, a Força Aérea Brasileira, em coordenação com o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e a Polícia Federal (PF), interceptou nesta quarta-feira (10/09) uma aeronave bimotor que entrou de… pic.twitter.com/u2aQ8eEZGU — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) September 10, 2025

Agentes da Polícia Federal chegaram ao local transportados em um helicóptero. Ao vasculharem o interior do avião, encontraram o equivalente a 380 quilos de skunk.

"A ação faz parte da Operação Ágata Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), reforçando a atuação conjunta da FAB e dos órgãos de segurança pública no combate a ilícitos e na garantia da soberania do espaço aéreo brasileiro", disse a FAB, em nota.