Caminhão interdita tráfego no Rodoanel; PM fala em 'autovítima'

Artesp afirma que o caso se trata de um sequestro; local já registra 14 quilômetros de congestionamento

Rodoanel: durante suspeita de sequestro, caminhão interdita rodovia em novembro de 2025. (Reprodução/Redes sociais)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09h03.

Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 09h07.

Um caminhão está interditando o quilômetro 44 do Rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra, sentido litoral, desde as 05h30 desta quarta-feira, 12.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta foi encontrado amarrado com uma bomba e falando coisas desconexas, em um possível surto.

A PM informou que o caso pode se tratar de uma "autovítima", levando em conta que o homem está sozinho e não há confirmação de crime.

Já a SPMar, concessionária que administra a via, afirmou que o motorista saiu do Acre e seguia em direção a São Bernardo do Campo quando foi supostamente sequestrado e amarrado.

"Segundo informações apuradas, o condutor do veículo informou ter sido vítima de assalto seguido de sequestro por volta das 04h da manhã, foi abordado por 3 indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista e na sequência evadiram-se", informou a Artesp em comunicado.

O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM (GATE) está no local da ocorrência, que segue em andamento.

Os motoristas que trafegam pelo local enfrentam um congestionamento de 14 quilômetros, a partir do KM30.

