Caminhão interdita tráfego no Rodoanel; PM fala em 'autovítima'

Rodoanel: durante suspeita de sequestro, caminhão interdita rodovia em novembro de 2025. (Reprodução/Redes sociais)
Repórter
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09h03.
Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 09h07.
Um caminhão está interditando o quilômetro 44 do Rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra, sentido litoral, desde as 05h30 desta quarta-feira, 12.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta foi encontrado amarrado com uma bomba e falando coisas desconexas, em um possível surto.
A PM informou que o caso pode se tratar de uma "autovítima", levando em conta que o homem está sozinho e não há confirmação de crime.
Já a SPMar, concessionária que administra a via, afirmou que o motorista saiu do Acre e seguia em direção a São Bernardo do Campo quando foi supostamente sequestrado e amarrado.
Rodoanel agora, 8:20h dia 12/nov/25. pic.twitter.com/BFRZadkREM
— Odinei Ribeiro (@Odineiribeiro) November 12, 2025
O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM (GATE) está no local da ocorrência, que segue em andamento.
Os motoristas que trafegam pelo local enfrentam um congestionamento de 14 quilômetros, a partir do KM30.