Caminhão interdita tráfego no Rodoanel; PM fala em 'autovítima'

Um caminhão está interditando o quilômetro 44 do Rodoanel Mario Covas, em Itapecerica da Serra, sentido litoral, desde as 05h30 desta quarta-feira, 12.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta foi encontrado amarrado com uma bomba e falando coisas desconexas, em um possível surto.

A PM informou que o caso pode se tratar de uma "autovítima", levando em conta que o homem está sozinho e não há confirmação de crime.

Já a SPMar, concessionária que administra a via, afirmou que o motorista saiu do Acre e seguia em direção a São Bernardo do Campo quando foi supostamente sequestrado e amarrado.