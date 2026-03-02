Explosão abre cratera na rua da Consolação, em São Paulo

Uma explosão abriu uma cratera na rua da Consolação, na região central de São Paulo, na noite de domingo, 1º. O caso ocorreu por volta das 22h30, na altura do número 2078, no sentido Jardins, próximo à Avenida Paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve “explosão seguida de abertura de um grande buraco em via pública”. A corporação informou que acionou Enel, Defesa Civil, Comgás e CET, com uma viatura empenhada na ocorrência. Não houve registro de vítimas.

Com o impacto, o asfalto cedeu e se abriu um buraco de cerca de 15 metros quadrados no meio da via, uma das principais ligações entre as avenidas Paulista e Rebouças.

No início da manhã desta segunda-feira, 2, duas pistas e a calçada estavam interditadas no sentido das avenidas Paulista e Rebouças. No sentido Centro, uma faixa foi bloqueada. Apenas o corredor de ônibus permanece liberado para a circulação dos coletivos.

A Comgás informou que recebeu um chamado às 23h16 de domingo. A equipe chegou ao local às 23h25 e, após averiguação, não identificou vazamento. Em nota à imprensa, a companhia ressaltou que o incidente “não tem relação com a rede de gás encanado”.

A Enel disse informou que técnicos da empresa trabalham na ocorrência, cujas causas ainda estão sendo investigadas. "Para que os trabalhos fossem realizados com segurança, foi necessário o desligamento da rede no local, impactando apenas um cliente, que no momento está sendo atendido por meio de gerador", disse a distribuidora, em nota.