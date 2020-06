O médico João Gabbardo, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e atual chefe do centro de combate ao novo coronavírus em São Paulo, anunciou neste domingo (7) o lançamento de uma plataforma com os dados da pandemia de covid-19. A atualização será feita de hora em hora de acordo com as informações das bases de dados estaduais.

A iniciativa foi divulgada pelo membro da equipe do ex-ministro Henrique Mandetta em meio a criticas ao governo, que substituiu o portal sobre o coronavírus por site com informações mínimas.

O Ministério da Saúde tem sido acusado desde sexta-feira de falta de transparência com os números da pandemia no país. Neste domingo, dados divergentes sobre o número de mortes e novos casos em 24 horas foram divulgados. O Ministério Público Federal cobrou explicações sobre o porquê da retirada do número total de casos.

