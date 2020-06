Cloroquina, refugiados e fast food: quem é Carlos Wizard

Em meio ao vaivém dos números de casos e mortes de coronavírus no Brasil, um empresário ganhou as manchetes no últimos dias.

É Carlos Wizard, um bilionário que construiu do zero um império da educação e que num intervalo de pouco dias aceitou para depois descartar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Entre outras funções, o órgão é responsável pela compra de vacinas e remédios para o novo coronavírus e também de respiradores.

Wizard já atuava como conselheiro do ministério desde o final de maio e já vinha se reunindo com a equipe do ministro interino. O empresário foi anunciado no novo cargo na segunda-feira, 1. Seu trabalho seria o de coordenar os esforços de combate à covid-19 e agregar a eficiência privada ao mundo governamental. “Com a minha experiência em negociação, em apenas uma compra, já economizei 100 milhões de reais do orçamento”, disse Wizard à Exame.

Na mesma entrevista, disse que daria enfoque na disponibilização da hidroxicloroquina, remédio de eficiência não comprovada no tratamento da covid-19. “Existem centenas de estudos atestando a sua eficácia”, disse.

Na sexta-feira, 5, o empresário iniciou uma enorme polêmica ao afirmar que estados brasileiros estariam “inflando” o número de mortos e casos do novo coronavírus. Desde o boletim daquele dia, o governo federal deixou de apresentar o número total de mortes e casos por covid-19, informação que sumiu do site oficial sobre a doença. Os balanços também passaram a ser publicados às 22h, em vez de 19h. Bolsonaro afirmou que o Jornal Nacional não poderia mais divulgar as informações diariamente, numa medida sem nenhuma explicação plausível.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu procedimento extrajudicial para apurar o atraso do Ministério da Saúde na divulgação dos dados. A universidade americana Johns Hopkins, que consolida os casos globais, chegou a excluir o Brasil do ranking global, no sábado (depois, os dados voltaram). Numa escalada da confusão, na noite de ontem o ministério da Saúde anunciou dois dados diferentes sobre o número de mortes diárias.

Wizard foi parar no governo por intermediação de Eduardo Pazuello, militar que comanda interinamente o ministério da Saúde. Os dois se conheceram em Roraima, onde Wizard atuou no auxílio a refugiados venezuelanos. Ontem, foi ao militar que o empresário agradeceu, ao anunciar sua saída da secretaria. “Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima”, disse Wizard em nota.

“Peço desculpas por qualquer ato ou declaração de minha autoria que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas da covid-19 ou profissionais de saúde que assumiram a nobre missão de salvar vidas”, disse na nota.

A turbulenta passagem do empresário gerou uma série de críticas, dentro e fora do Brasil. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, afirmou que “brincar com a morte é perverso”. “Um ministério que tortura número cria um universo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos”, publicou em sua conta no Twitter.

Fundador da escola de inglês Wizard, vendida para o grupo britânico Pearson por 2 bilhões de reais, o empresário atualmente comanda o grupo Sforza. Trata-se de uma holding que atua nas áreas de fast food, com as redes Pizza Hut, KFC e Taco Bells; de alimentação saudável, com a rede Mundo Verde; e também no setor de educação, com a escola de inglês Wise Up, que controla em sociedade com o empresário Flávio Augusto da Silva.

No último ano, Wizard tirou um sabático para fazer trabalho voluntário no apoio a refugiados venezuelanos em Roraima. Graças a negociações com empresas aéreas e com instituições sociais, ele e sua mulher ajudaram mais de 12.000 pessoas a se estabelecer nas regiões Sul e Sudeste do País, aliviando os efeitos da crise migratória na fronteira. A Exame, Wizard disse que encarava o convite para a secretaria como uma “continuidade da minha missão humanitária”.

Em entrevista publicada pela revista Exame me maio, Wizard afirmou que sua experiência em Roraima trouxe desenvolveu seu lado comunitário. ” No mundo empresarial, estamos voltados para o faturamento e para o lucro dos negócios. Tudo é muito racional. Quando você se despe dessa armadura corporativa, está olhando para um ser humano, independentemente das circunstâncias”, disse. “Eu espero que, depois desta pandemia, as empresas possam se reinventar, se redefinir e valorizar muito mais o ser humano. Sem pessoas, não existem empresas.”

Wizard diz que, agora, vai voltar a se dedicar ao trabalho comunitário. Precisará de tempo para reconstruir a reputação que implodiu em uma semana.