Ex-BBB, ex de Zezé e Luisa Mell são candidatos a vereador pelo União Brasil em SP

O União Brasil divulgou nesta quarta-feira, 24, os nomes que serão candidatos a vereador pela sigla em São Paulo no pleito deste ano. A lista é composta por figuras ligadas ao bolsonarismo, como a médica Nise Yamaguchi, o influenciador Paulo Kogos e o ex-BBB Adrilles Jorge. Também disputarão vagas na Câmara municipal pela legenda a ex-mulher do cantor Zezé di Camargo, Zilu Camargo, e a ativista da causa animal e ex-apresentadora Luisa Mell.

A lista de candidaturas e as informações dos candidatos foram disponibilizadas na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jorge é jornalista e participou da edição de 2015 do reality show Big Brother Brasil. Após o confinamento, ele passou a atuar como comentarista de política em emissoras de TV e tentou uma vaga como deputado federal pelo PTB na eleição de 2022, mas não foi eleito. Natural de Campos Gerais, o mineiro declarou R$ 250 mil reais em bens.

O episódio ocorreu em meio a um debate sobre declarações dadas pelo ex-apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, conhecido como Monark, que defendeu a liberação para a criação de um partido nazista no Brasil. Na época, o jornalista negou que tenha tido a intenção de reproduzir o aceno.

Nise Yamaguchi

A médica, que ficou conhecida nacionalmente durante a pandemia da Covid-19 pela defesa do tratamento precoce, comprovadamente sem eficácia contra a doença, foi candidata a deputada federal por São Paulo pelo PROS em 2022, mas não se elegeu. No ano anterior, Nise foi apontada como participante do "gabinete paralelo" do governo do então presidente Bolsonaro e foi indiciada por epidemia com resultado morte.

Nise recebeu apenas 36.690 votos em 2022 e tenta uma nova chance na política. Na disputa deste ano, a médica declarou R$ 3,1 milhões em bens. Entre eles, estão um imóvel no valor de R$ 97 mil e um investimento de R$ 1,5 milhão em um instituto médico liderado por ela. A instituição diz ser voltada para o "tratamento integrativo e personalizado de pacientes com câncer, reunindo profissionais de diversas áreas com expertise no combate da doença".

Paulo Kogos