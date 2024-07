Boulos processa Nunes após ofensas e pede retratação pública

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) pede na Justiça que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) seja obrigado a se retratar por ter se referido a ele como “vagabundo” e “sem-vergonha” durante a convenção do Partido Liberal (PL), na última segunda,22.

Durante discurso na convenção, Nunes agradeceu o apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro — ausente no evento — na missão de derrotar o adversário, a quem, sem citar nomes, chamou de “vagabundo” e “sem-vergonha”.

"Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança. Para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, esse sem-vergonha", disse Nunes.

A ação foi ajuizada na noite desta quinta-feira, e a defesa do deputado pede que ele faça uma retratação pública nas redes sociais com a publicação do currículo Lattes de Boulos, para mostrar que ele é professor e que “construiu ainda uma sólida formação acadêmica, com mestrado em Medicina (Saúde Mental) pela Universidade de São Paulo (USP), especialização em Psicologia Clínica pela PUC-SP e graduação em Filosofia”.

“Essa vasta trajetória de vida acadêmica e profissional em nada se assemelha aos absurdos xingamentos proferidos pelo réu, como ‘vagabundo’, ‘invasor’ e ‘sem-vergonha’, que visam depreciar a imagem do autor como se fosse alguém que não trabalhasse, que vivesse às custas alheias e não com o fruto de seu próprio trabalho. Xingamentos que permeiam discursos de ódio e propagam fake news no intuito de macular a honra e a imagem dos adversários políticos, para se obter indevida vantagem eleitoral, não podem mais ser tolerados pelo Poder Judiciário”, afirmam os advogados na petição inicial.