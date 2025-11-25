Etanol compensa mais que gasolina em 5 estados, diz ANP

(Buda Mendes/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14h48.
Compensa mais abastecer com etanol em vez de gasolina comum em cinco estados brasileiros, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgado nesta segunda-feira, 24, que considera as médias de preços entre 17 e 23 de novembro.
Segundo o levantamento, a vantagem ocorre em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Nos demais estados, a gasolina segue mais econômica.
A paridade registrada foi de 70% em São Paulo e Mato Grosso, 69,8% em Goiás, 69,5% no Paraná e 69,7% no Rio Grande do Sul. Quando o resultado da divisão do preço do etanol pelo da gasolina fica igual ou inferior a 0,7, (70%) o álcool tende a ser economicamente mais vantajoso.
O etanol ficou mais barato em 14 estados. As maiores quedas ocorreram em:
O preço do etanol subiu em 12 estados. Os maiores aumentos foram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina (R$ 0,03), Bahia e Espírito Santo (R$ 0,02) e Goiás (R$ 0,01).
Já a gasolina comum recuou em 15 estados, com redução de R$ 0,02 na Paraíba e Pernambuco, e de R$ 0,01 no Rio Grande do Sul, Amazonas e Distrito Federal. A alta ocorreu apenas no Acre, no valor de R$ 0,01.
O Maranhão foi o único estado com estabilidade no valor do etanol. A gasolina manteve preços em 11 estados, entre eles São Paulo, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.
A gasolina aditivada barateou em 11 estados, subiu apenas no Acre (R$ 0,01) e se manteve estável no restante do país. O preço caiu em Alagoas (R$ 0,03); Paraíba e Pernambuco (R$ 0,02); Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins (R$ 0,01).
O diesel comum não teve aumento em nenhum estado, caiu em dez e permaneceu estável em 17.
As quedas foram em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Sul (R$ 0,02); Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Norte (R$ 0,01). Ficou estável em São Paulo, no Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
O diesel S10 registrou alta apenas no Acre (R$ 0,03), queda em dez estados e estabilidade em 16. Barateou no Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará (R$ 0,02); Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul (R$ 0,01).
Os preços seguiram os mesmos em São Paulo, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
O GNV (Gás Natural Veicular) não teve altas, caiu em três estados (Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe) e ficou estável em 14. Dez estados não tiveram levantamento de preços no período.
O gás de cozinha só encareceu em Santa Catarina, com alta de R$ 0,01. Houve queda em seis estados, incluindo São Paulo, Amazonas, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul, além de Goiás (R$ 0,02). Nas outras 20 unidades federativas, o preço se manteve estável.