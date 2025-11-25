Etanol compensa mais que gasolina em 5 estados, diz ANP

Compensa mais abastecer com etanol em vez de gasolina comum em cinco estados brasileiros, segundo levantamento da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgado nesta segunda-feira, 24, que considera as médias de preços entre 17 e 23 de novembro.

Segundo o levantamento, a vantagem ocorre em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Nos demais estados, a gasolina segue mais econômica.

A paridade registrada foi de 70% em São Paulo e Mato Grosso, 69,8% em Goiás, 69,5% no Paraná e 69,7% no Rio Grande do Sul. Quando o resultado da divisão do preço do etanol pelo da gasolina fica igual ou inferior a 0,7, (70%) o álcool tende a ser economicamente mais vantajoso.

Preço do etanol e da gasolina: veja as variações registradas pela ANP

O etanol ficou mais barato em 14 estados. As maiores quedas ocorreram em:

Roraima (R$ 0,05);

Amazonas (R$ 0,04);

Sergipe (R$ 0,04);

Distrito Federal (R$ 0,03);

Pernambuco (R$ 0,03).

O preço do etanol subiu em 12 estados. Os maiores aumentos foram no Rio Grande do Sul e Santa Catarina (R$ 0,03), Bahia e Espírito Santo (R$ 0,02) e Goiás (R$ 0,01).

Já a gasolina comum recuou em 15 estados, com redução de R$ 0,02 na Paraíba e Pernambuco, e de R$ 0,01 no Rio Grande do Sul, Amazonas e Distrito Federal. A alta ocorreu apenas no Acre, no valor de R$ 0,01.

O Maranhão foi o único estado com estabilidade no valor do etanol. A gasolina manteve preços em 11 estados, entre eles São Paulo, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Gasolina aditivada e diesel

A gasolina aditivada barateou em 11 estados, subiu apenas no Acre (R$ 0,01) e se manteve estável no restante do país. O preço caiu em Alagoas (R$ 0,03); Paraíba e Pernambuco (R$ 0,02); Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins (R$ 0,01).

O diesel comum não teve aumento em nenhum estado, caiu em dez e permaneceu estável em 17.

As quedas foram em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Sul (R$ 0,02); Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Norte (R$ 0,01). Ficou estável em São Paulo, no Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

O diesel S10 registrou alta apenas no Acre (R$ 0,03), queda em dez estados e estabilidade em 16. Barateou no Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará (R$ 0,02); Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul (R$ 0,01).

Os preços seguiram os mesmos em São Paulo, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

GNV

O GNV (Gás Natural Veicular) não teve altas, caiu em três estados (Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe) e ficou estável em 14. Dez estados não tiveram levantamento de preços no período.

Preço do gás de cozinha

O gás de cozinha só encareceu em Santa Catarina, com alta de R$ 0,01. Houve queda em seis estados, incluindo São Paulo, Amazonas, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul, além de Goiás (R$ 0,02). Nas outras 20 unidades federativas, o preço se manteve estável.