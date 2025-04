A redução no preço do diesel vai chegar aos consumidores?

Na última semana, a Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel, a segunda somente neste mês de abril. Segundo a estatal, o preço médio do combustível passa a ser de R$ 3,43.

Segundo comunicado divulgado pela estatal, considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,95 /litro, uma redução de R$ 0,10 a cada litro de diesel B.

No mesmo documento, a empresa reitera que reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 1,06 por litro, uma redução de 23,6%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,59 por litro ou 31,7%.

O Brasil produz três milhões de barris de petróleo diariamente, mas depende da importação de 600 mil barris de derivados, como gasolina e diesel, para suprir as necessidades diárias. Segundo a Petrobras, outros fatores influenciam o preço do diesel. São eles:

custos e remuneração de distribuidores e revendedoras;

adição de biodiesel;

impostos federais e estaduais.

“A ideia é que [a redução] possibilite a redução do preço para o consumidor final”, afirma o tributarista Elias Menegale, do Paschoini Advogados. “O diesel estava com seu valor um pouco acima da média, mas essa redução eu entendo que vem bem a calhar nesse momento”, completa.

Pela calculadora disponível no site da Petrobras, o preço médio do diesel na bomba era de R$ 6,29 na sexta-feira, 25. A tarifa total obedecia a seguinte composição:

distribuição e revenda: 16,1%;

biodiesel: 12,1%;

imposto estadual: 17,8%;

impostos federais: 5,1%;

parcela Petrobras: 49,0%.

Biodiesel

E apesar de ser menos poluente e renovável, o biodiesel é considerado mais caro. Em fevereiro, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) manteve em 14% o percentual de biodiesel misturado ao óleo diesel, como forma de tentar conter a subida de preços dos alimentos de forma geral, já que o preço do combustível é um dos fatores que influenciam a tarifa do frete.