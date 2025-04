Cidade de SP teve um celular roubado ou furtado a cada 3 minutos no 1º bimestre de 2025

A cidade de São Paulo registrou 29.169 boletins de ocorrência de roubos e furtos de celulares entre janeiro e fevereiro deste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) e foram levantados pelo g1. Eles mostram que ao menos um celular foi levado por criminosos a cada três minutos no município durante o período. O número é 5% menor do que o total registrado no primeiro bimestre de 2024. Naquele ano foram 30.754 ocorrências.

Segundo o levantamento, os bairros que lideram a lista em número de casos são os da Zona Oeste e os da região central. Pinheiros teve o maior número de casos, com 1.023. Entre os endereços, em primeiro lugar aparece a Avenida Paulista, com 469 boletins de ocorrência. Veja a seguir as listas:

Bairros com mais roubos e furtos de celulares no 1º bimestre:

Pinheiros - 1.023

- 1.023 Bela Vista - 831

- 831 Bom Retiro - 705

- 705 Barra Funda - 666

- 666 República - 582

- 582 Santana - 537

- 537 Consolação - 496

- 496 Santa Cecília - 492

- 492 Santo Amaro - 490

- 490 Vila Mariana - 479

Endereços com mais roubos e furtos de celulares no 1º bimestre:

Avenida Paulista - 469

- 469 Avenida Cruzeiro do Sul - 354

- 354 Praça da Luz - 320

- 320 Rua Augusta - 246

- 246 Avenida do Estado - 233

- 233 Rua da Consolação - 230

- 230 Avenida Mário de Andrade - 220

- 220 Avenida Brigadeiro Faria Lima - 185

- 185 Avenida Tiradentes - 172

- 172 Rua Vergueiro - 131

Distribuição dos Crimes e Ações da SSP

Os dados ainda mostraram que, em média, oito em cada dez dos crimes ocorrem em vias públicas e que os terminais de ônibus e as estações de metrô concentram 10% dos casos. O número de ocorrências não reflete necessariamente a quantidade exata de celulares furtados ou roubados na cidade, já que em um único boletim mais de um aparelho pode ter sido levado.

Em nota para o g1, a SSP ressaltou que combate os roubos e furtos de celulares e a receptação dos aparelhos com uso de inteligência policial. A pasta também disse que no primeiro bimestre a cidade teve uma queda de 15% nos roubos e de 13% nos furtos. Desde o começo do ano, 26 mil celulares que não tinham confirmação de origem foram apreendidos, segundo a SSP.