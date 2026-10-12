Strategy compra 250 bitcoins e chega a US$ 70,3 bilhões na criptomoeda

A Strategy comprou 250 bitcoins por US$ 21,5 milhões na semana passada, marcando a segunda queda semanal consecutiva nas compras, enquanto sua tesouraria de bitcoin chegou a 848.250 BTC.

A empresa financiou US$ 21 milhões das compras por meio da venda de suas ações ordinárias e os US$ 500 mil restantes com caixa existente entre segunda-feira e domingo, de acordo com um anúncio publicado no site da Strategy.

A empresa também continuou recomprando ações preferenciais STRC, gastando US$ 192,4 milhões durante a semana, acima dos US$ 176,3 milhões da semana anterior.

As ações ordinárias da empresa negociadas na Nasdaq, MSTR, subiam menos de 1% antes da abertura do mercado na segunda-feira, de acordo com o Yahoo Finance. As ações preferenciais estavam cotadas para abrir a US$ 99,68 por ação.

Desaceleração das compras de bitcoin

A empresa afirmou que mantém uma Reserva dos EUA de US$ 4,88 bilhões para sustentar os dividendos das ações preferenciais e os pagamentos de juros da dívida. Seu saldo separado de caixa em dólares americanos era de US$ 640,5 milhões no domingo.

A compra ocorreu após uma publicação de domingo do fundador e presidente executivo Michael Saylor, que sinalizou outra compra de bitcoin com a mensagem: “Sempre há espaço para mais laranja.” A Strategy normalmente informa suas compras de bitcoin em documentos protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que não funciona na segunda-feira devido ao feriado do Columbus Day.

A acumulação de bitcoin da Strategy desacelerou nos últimos meses. Sua tesouraria cresceu apenas 0,2% durante o terceiro trimestre, enquanto a empresa adquiriu 7.218 BTC e vendeu 5.553 BTC.

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