Operação investiga grupo que planejava matar autoridades em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação contra um grupo criminoso que planejava assassinar autoridades públicas na região de Presidente Prudente, no interior do estado, na manhã desta sexta-feira, 24.

Nomeada como Operação Recon, a ação conta com o apoio do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), da Polícia Militar e da Polícia Penal. Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1).

Segundo o MP-SP, as investigações descobriram um setor do crime organizado que realizava o levantamento da rotina de autoridades e seus familiares "com a clara finalidade de preparar atentados contra esses alvos previamente selecionados".

"Os elementos colhidos, os criminosos já haviam identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades, num plano meticuloso e audacioso que demonstrava o grau de periculosidade e ousadia da organização", informou o comunicado.

De acordo com o órgão, os suspeitos desempenhavam uma função específica dentro do plano.

"A ação integrada entre os setores de inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e do MPSP foi fundamental para detectar e neutralizar o plano antes que fosse executado, impedindo que o crime organizado alcançasse seu objetivo", disse o MPSP.