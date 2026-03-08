Brasil

Esposa de Moraes nega ter recebido mensagens de Daniel Vorcaro

A advogada Viviane Barci de Moraes afirma que não recebeu mensagens citadas em análise do celular do dono do Banco Master

Publicado em 8 de março de 2026 às 14h18.

A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, negou ter recebido mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro no dia em que ele foi preso pela primeira vez pela Polícia Federal, em novembro de 2025.

A declaração foi feita por meio de sua assessoria de imprensa neste domingo, 8, após a divulgação de reportagens que mencionam supostas mensagens enviadas pelo dono do Banco Master ao ministro. "A dra. Viviane Barci de Moraes informa que não recebeu as referidas mensagens", informou, por meio de sua assessoria.

O caso veio à tona após a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelar que uma das últimas mensagens enviadas por Vorcaro antes de ser preso teria sido direcionada a Moraes.

De acordo com a reportagem, o conteúdo teria sido identificado em análise técnica realizada pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

Na sexta-feira, 6, o próprio Moraes já havia negado o recebimento das mensagens em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação do STF. O texto afirma que os registros extraídos do celular de Vorcaro não indicam que os prints tenham sido enviados ao ministro.

Segundo a nota, as mensagens de visualização única enviadas por Vorcaro em 17 de novembro de 2025 aparecem vinculadas a pastas com contatos de outras pessoas da agenda do banqueiro, e não ao contato de Moraes.

Um dos prints mostra a frase “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”. A imagem aparece na mesma pasta onde está salvo o contato “Vivi Moraes”, nome associado à advogada Viviane Barci de Moraes. Ainda assim, ela afirma que não recebeu o conteúdo.

Relação incluía visitas a mansão de Vorcaro em Trancoso, diz jornal

Além das mensagens e supostos encontros em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes também teria frequentado a casa de Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, neste domingo, o imóvel alugado pelo banqueiro é avaliado em cerca de R$ 300 milhões e tem 40 mil metros quadrados, com 12 suítes e cinco bangalôs, entre outras estruturas, e teria recebido visitas do magistrado.

