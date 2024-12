Esmeralda avaliada em R$ 1 bilhão será leiloada em Salvador

Uma esmeralda de 69 kg, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, será leiloada dia 11 em Salvador. A pedra preciosa foi encontrada em Pindobaçu, município no interior do estado, conhecido como "capital das esmeraldas". Há mais de 20 anos, uma peça de 380 kg foi descoberta nesse local e levada ilegalmente para os Estados Unidos.

A nova peça a ser leiloada é descrita como uma canga de esmeralda de tonalidade verde musgo, sem lacre, autenticada em 23 de novembro do ano passado por um gemólogo certificado pelo GIA (Geological Institute of America). A pedra preciosa está avaliada em mais de USD 191,5 milhões (R$ 1,13 bilhão) e terá como lance mínimo no leilão o valor de R$ 100 milhões.

Esmeralda encontrada em 2001

Na mesma região, uma esmeralda de 380 kg foi encontrada em 2001, mas acabou sendo contrabandeada ilegalmente para os Estados Unidos quatro anos depois. A joia, considerada um dos maiores exemplares já descobertos em território brasileiro, segue guardada no Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles desde 2015, depois de ser alvo de uma batalha judicial entre a Califórnia e o Brasil.

Somente em 2011, o Ministério da Justiça brasileiro tomou conhecimento do roubo da gema e de sua localização, por meio da Imigração e Alfândega dos EUA, iniciando uma investigação criminal. Na época, as batalhas jurídicas estavam apenas começando.

Processo judicial

Enquanto o processo criminal estava em andamento no Brasil, o Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ordem de restrição em 2015 para manter a gema segura. A essa altura, ela já estava na Califórnia, apreendida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Los Angeles.

Em 2015, a esmeralda foi objeto de litígio em curso na Califórnia, entre vários entusiastas e entidades americanas de gemas, todos os quais alegaram ser o seu legítimo proprietário. Já no Brasil, o julgamento terminou com duas condenações criminais mantidas por um longo processo de recurso, que culminaram numa ordem de confisco da pedra preciosa.

Após outros capítulos de batalhas judiciais sobre a pedra, um magistrado distrital da Califórnia decidiu, no início deste mês, que a pedra fosse devolvida ao Brasil.

"Estamos muito satisfeitos com a decisão da Justiça Federal, que abre caminho para que a esmeralda baiana seja enviada ao seu legítimo lar, o Brasil. Esperamos vê-la exposta em um museu", disse John Nadolenco, advogado cujo escritório representou o Brasil no caso.