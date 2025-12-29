Os 5 aeroportos mais movimentados da América Latina, segundo ranking

Repórter
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h34.
O Conselho Internacional de Aeroportos, por meio de seu braço para a América Latina e o Caribe, (ACI – LAC), publicou uma lista dos aeroportos mais movimentados da região em 2024.
Medindo a performance de aeroportos em 3 categorias, o ranking divide os aeroportos da região em termos de passageiros movimentados, toneladas de carga e quantidade de aeronaves que passaram pelas instalações.
Região com mercados importantes e cada vez maior número de compras internacionais, a América Latina vê um aumento no volume de carga processada nos aeroportos da região.
Veja os primeiros 5 colocados dentre os aeroportos mais movimentados da América Latina em termos de volume de carga em toneladas:
O aeroporto colombinano, situado na capital Bogotá, lidera o ranque com mais de 800 mil toneladas de carga processadas em 2024, com um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. Nos ranques de 2024 da ACI - LAC, o Aeroporto Internacional El Dorado se manteve no primeiro lugar em todas as categorias.
Aeroporto paulista segue em segundo lugar, tendo movimentado 520 mil toneladas de carga em 2024. Guarulhos viu um aumento 24,3% em relação a 2023, onde movimentou 423 mil toneladas. Por mais que seja o único brasileiro no top 5 da categoria, é acompanhado pelo Aeroporto Internacional Viracopos, em Campinas, no sexto lugar.
Nomeado em homenagem ao pioneiro da aviação chilena, o principal aeroporto de Santiago, a capital, segue estável em seus números de carga movimentada; em 2024, movimentou 448 toneladas, o mesmo número de 2023, com um leve aumento decimal de 0,1%.
Outra homenagem, dessa vez ao mexicano Felipe Ángeles, o aeroporto com seu nome, na Cidade do México, movimentou mais de 440 toneladas de carga em 2024, vendo um impressionante aumento de 140,1% de seus números do ano anterior, que beiravam as 186 mil toneladas.
Fechando o top 5 está o aeroporto Mariscal Sucre, em Quito, no Equador. Carregando o nome de uma importante figura na independência sul-americana, o aeroporto movimentou mais de 360 mil toneladas de carga em 2024, um aumento de 8,4% nos níveis em relação ao ano anterior.