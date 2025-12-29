Os 5 aeroportos mais movimentados da América Latina, segundo ranking

O Conselho Internacional de Aeroportos, por meio de seu braço para a América Latina e o Caribe, (ACI – LAC), publicou uma lista dos aeroportos mais movimentados da região em 2024.

Medindo a performance de aeroportos em 3 categorias, o ranking divide os aeroportos da região em termos de passageiros movimentados, toneladas de carga e quantidade de aeronaves que passaram pelas instalações.

Região com mercados importantes e cada vez maior número de compras internacionais, a América Latina vê um aumento no volume de carga processada nos aeroportos da região.

Veja os primeiros 5 colocados dentre os aeroportos mais movimentados da América Latina em termos de volume de carga em toneladas:

Toneladas de Carga

Aeroporto Internacional El Dorado (BOG) - 809.021 toneladas

O aeroporto colombinano, situado na capital Bogotá, lidera o ranque com mais de 800 mil toneladas de carga processadas em 2024, com um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. Nos ranques de 2024 da ACI - LAC, o Aeroporto Internacional El Dorado se manteve no primeiro lugar em todas as categorias.

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) – 526.178 toneladas

Aeroporto paulista segue em segundo lugar, tendo movimentado 520 mil toneladas de carga em 2024. Guarulhos viu um aumento 24,3% em relação a 2023, onde movimentou 423 mil toneladas. Por mais que seja o único brasileiro no top 5 da categoria, é acompanhado pelo Aeroporto Internacional Viracopos, em Campinas, no sexto lugar.

Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL) – 448.697 toneladas

Nomeado em homenagem ao pioneiro da aviação chilena, o principal aeroporto de Santiago, a capital, segue estável em seus números de carga movimentada; em 2024, movimentou 448 toneladas, o mesmo número de 2023, com um leve aumento decimal de 0,1%.

Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (NLU) – 447.341 toneladas

Outra homenagem, dessa vez ao mexicano Felipe Ángeles, o aeroporto com seu nome, na Cidade do México, movimentou mais de 440 toneladas de carga em 2024, vendo um impressionante aumento de 140,1% de seus números do ano anterior, que beiravam as 186 mil toneladas.

Aeroporto Internacional Mariscal Sucre (UIO) – 363.553 toneladas

Fechando o top 5 está o aeroporto Mariscal Sucre, em Quito, no Equador. Carregando o nome de uma importante figura na independência sul-americana, o aeroporto movimentou mais de 360 mil toneladas de carga em 2024, um aumento de 8,4% nos níveis em relação ao ano anterior.