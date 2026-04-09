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Aeroportos fechados? O que se sabe sobre a pane no controle do espaço aéreo em SP

A Aena, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, afirmou que foi informada sobre o problema

(Germano Lüders/Exame)

(Germano Lüders/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de abril de 2026 às 10h26.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 10h33.

Os pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, estão momentaneamente suspensos na manhã desta quinta-feira, 9.

A interrupção ocorre devido a uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo.

A Aena, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, afirmou que foi informada sobre o problema e que os "motivos do ocorrido podem ser obtidas diretamente com a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país". A empresa acrescentou que "está tomando medidas para mitigar os impactos" no terminal.

Em nota enviada à EXAME, a concessionária detalhou: "A Aena foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo. Neste momento, todas as operações estão momentaneamente suspensas."

Segundo informações iniciais, houve um incêndio no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, órgão responsável pelo controle do tráfego aéreo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

*Mais informações em instantes 

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