Tempestade em SP causa danos em Congonhas e apagão no aeroporto de Guarulhos

Conforme a previsão do tempo, as fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo neste domingo, 8, provocaram danos e afetaram a operação dos principais aeroportos da capital paulista. No Aeroporto de Congonhas, um muro cedeu após o temporal, enquanto no Aeroporto Internacional de Guarulhos houve registro de apagão, o que impactou temporariamente os serviços no terminal, segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo.

O temporal atingiu diversas regiões da capital e da região metropolitana, provocando transtornos em áreas próximas aos aeroportos e exigindo atenção das equipes de manutenção e segurança. No aeroporto de Congonhas, a queda de parte do muro ocorreu em área próxima ao complexo aeroportuário, após a intensidade das chuvas e ventos que atingiram a zona sul da cidade.

Apagão afeta operação no Aeroporto de Guarulhos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país em movimentação de passageiros, a chuva provocou uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. O apagão afetou momentaneamente sistemas e serviços no terminal, exigindo ações de contingência para manter o funcionamento das operações.

Mesmo com o incidente, equipes técnicas atuaram para restabelecer a energia e garantir a continuidade das atividades no aeroporto, considerado o principal hub internacional do Brasil e responsável por milhões de passageiros por ano.