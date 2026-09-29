Empresa responsável pelo antigo Fifa, The Sims e Need for Speed vai comprar R$ 300 bi em ações

Resumo: O acordo, que pode se tornar a maior aquisição alavancada da história, prevê o pagamento de US$ 210 por ação aos acionistas, valor 25% superior ao preço de mercado antes dos rumores da negociação. O financiamento será composto por cerca de US$ 36 bilhões em capital e US$ 20 bilhões em dívida.

A Electronic Arts (EA) anunciou nesta segunda-feira que deixará de ter ações negociadas em bolsa após a conclusão de uma aquisição avaliada em US$ 55 bilhões (cerca de R$ 300 bilhões), realizada por um consórcio de investidores. A informação foi divulgada pela própria empresa, uma das maiores desenvolvedoras de jogos eletrônicos do mundo.

Responsável por franquias esportivas de enorme sucesso, como EA Sports FC (antigo FIFA), College Football, NHL, Madden NFL e F1, a companhia passará ao controle de um grupo formado pelo Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, pela gestora de investimentos Silver Lake e pela Affinity Partners, empresa fundada por Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além dos títulos esportivos, a EA também é dona de séries consagradas como Battlefield, The Sims e Need for Speed.

Caso seja concluída nos termos anunciados, a operação se tornará a maior aquisição alavancada da história, superando a compra da TXU Energy, avaliada em US$ 32 bilhões em 2007.

Os acionistas da EA receberão US$ 210 por ação, valor que representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento dos papéis em 25 de setembro, último dia de negociações antes do surgimento das primeiras informações sobre o acordo. Após os rumores virem à tona, as ações da companhia chegaram a subir cerca de 15%.

O negócio será financiado por aproximadamente US$ 36 bilhões em aportes de capital dos investidores e outros US$ 20 bilhões em financiamento de dívida estruturado pelo banco de investimentos J.P. Morgan.

Com a transação, o consórcio assumirá 100% do controle da EA. O PIF, que já possui participações em empresas de games e é controlador da liga de golfe LIV Golf e do clube inglês Newcastle United, manterá sua fatia de 9,9% na desenvolvedora, adquirida originalmente em 2021.

A aquisição reforça a estratégia da Arábia Saudita de ampliar sua presença na indústria global dos videogames. O fundo saudita também possui participação na Nintendo, enquanto a cidade de Riade se prepara para receber a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Esports, prevista para 2027.

Segundo o comunicado, o acordo já recebeu aprovação do conselho de administração da Electronic Arts e tem previsão de conclusão para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027. Com isso, chegará ao fim um período de 36 anos em que a companhia atuou como empresa de capital aberto.

A EA também confirmou que manterá sua sede em Redwood City, na Califórnia, após a conclusão da operação. Além disso, Andrew Wilson continuará no cargo de diretor-presidente da companhia.

Em comunicado divulgado pela empresa, Wilson afirmou que a nova estrutura permitirá ampliar os investimentos em entretenimento, esportes e tecnologia.

“Continuaremos expandindo os limites do entretenimento, dos esportes e da tecnologia, criando novas oportunidades. Ao lado de nossos parceiros, desenvolveremos experiências transformadoras capazes de inspirar as próximas gerações. Estou mais animado do que nunca com o futuro que estamos construindo”, declarou o executivo.

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