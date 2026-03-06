Brasil

Engavetamento com carretas fecha Dutra e deixa dois feridos no RJ

Acidente no km 182 da rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, envolveu carretas e carro de passeio, provocou até 10 km de congestionamento e interditou pista central

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h21.

Um engavetamento envolvendo carretas, caminhões e um carro deixou dois homens feridos na manhã desta sexta-feira, 6, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O acidente ocorreu no km 182, no sentido Rio de Janeiro, por volta das 5h, segundo informações da concessionária Ecovias Rio Minas. As colisões envolveram quatro carretas de um comboio da empresa Mantiqueira que transportava cerca de 13 toneladas de ovos, além de um carro de passeio.

Com a batida, os veículos ficaram atravessados na pista central, o que levou ao fechamento da via expressa no início da manhã. O tráfego precisou ser desviado para a faixa auxiliar.

De acordo com a concessionária, por volta das 7h o congestionamento já chegava a cerca de oito quilômetros. Na última atualização da ocorrência, o engarrafamento alcançava cerca de 10 km na região.

Segundo a TV Globo, dois motoristas ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. O auxiliar que estava no banco do carona da carreta de Carlos saiu ileso.

Como foi o acidente?

O caminhoneiro Diego, que dirigia a última carreta do comboio, relatou que um ônibus à frente precisou frear bruscamente após um carro entrar na pista. “O ônibus freou, e o caminhão da frente também freou. Quem estava vindo atrás não conseguiu segurar, e foi batendo um atrás do outro”, afirmou. Segundo ele, o motorista que se feriu com mais gravidade foi arremessado para dentro do baú após o impacto.

O comboio havia saído de Itanhandu, em Minas Gerais, com destino a diferentes endereços na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Com a pista central interditada, o trânsito foi desviado para a via marginal. No meio do congestionamento, um carro superaqueceu e pegou fogo, o que levou ao bloqueio de uma faixa da marginal e agravou ainda mais o trânsito.

Às 9h40, atualização divulgada nas redes sociais informou que a faixa 1 foi liberada no km 182 da Dutra. Os veículos envolvidos permaneciam no acostamento e na faixa 2, com equipes de atendimento ainda no local.

