Venda de ingressos para a Sapucaí em 2027 começa hoje; confira os preços

O Carnaval mal terminou e os preparativos para 2027 já começaram.

Nesta segunda-feira, 9, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu colocar à venda os passaportes para o espetáculo do próximo ano. Eles foram disponibilizados às 12h, na plataforma da Ticketmaster Brasil. O valor será de R$ 499, com quantidade limitada.

Como funciona o passaporte para o Carnaval 2027?

O passaporte garante acesso aos três dias de desfiles competitivos do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O pacote inclui os desfiles de domingo, segunda e terça-feira de Carnaval e permite ao comprador escolher previamente o setor da arquibancada especial em que deseja assistir às apresentações.

Segundo informações divulgadas pela Liesa e pela Ticketmaster Brasil, estarão disponíveis para escolha os setores 2 ao 8, além dos setores 10 e 11. O setor 9 costuma ser reservado para pacotes turísticos.

Para adquirir o passaporte, basta selecionar o setor desejado e seguir o procedimento de compra na plataforma oficial.

De acordo com a Liesa, o passaporte é pessoal e intransferível e será vendido apenas um por CPF, medida adotada para conter a atuação de cambistas. O valor de R$ 499 pode ser parcelado em até seis vezes sem juros.

Conforme destacou o jornal O Globo, no último Carnaval o ingresso individual mais barato custou R$ 190. Dessa forma, um espectador que comprasse entradas separadas para os três dias teria gasto ao menos R$ 570.

A Liesa também reforça que as compras devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais e alerta que não comercializa ingressos por mensagens diretas, WhatsApp ou links enviados por terceiros, orientação divulgada tanto pela entidade quanto pela Ticketmaster Brasil para evitar golpes.

Quando será o Carnaval 2027?

O Carnaval 2027 tem início no sábado 06/02/2027 (sábado) e termina no dia 10/02/2027 na Quarta-Feira de Cinzas. Os desfiles competitivos do Grupo Especial no Rio de Janeiro acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027, correspondendo ao domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, segundo informações da Liesa.

O calendário do evento também prevê o Desfile das Escolas Mirins, com entrada gratuita, em 12 de fevereiro, e o Desfile das Campeãs, marcado para 13 de fevereiro. Ainda segundo a entidade, os preços e datas de venda dos ingressos dessas apresentações serão divulgados posteriormente.

De acordo com O Globo, outras modalidades de ingressos devem ser disponibilizadas ao longo do ano. A previsão é que o chamado Ingresso Sambista seja colocado à venda em abril, seguido pelos camarotes em maio, ingressos avulsos de arquibancada em agosto e frisas em setembro.