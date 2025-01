Enem: alunos melhoram em linguagens, mas nota cai em ciências e matemática

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com os dados oficiais, a média nacional dos estudantes teve um aumento de três pontos, mas caiu nas áreas específicas de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Linguagens e redação, por sua vez, registraram um aumento de 12 e 15 pontos, respectivamente. Com os resultados do Enem os estudantes podem concorrer a uma vaga na universidade federal pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que já abre inscrições na próxima sexta-feira, 17.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) espera entregar ao Ministério da Educação em março um estudo específico sobre o desempenho dos alunos em cada área, identificando as razões para as notas. Os dados também serão usados para orientar políticas públicas da pasta.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que apesar do desempenho ter caído na maior parte das áreas específicas, o aumento da média geral foi importante, já que houve a participação de mais alunos. Em 2024, mais de 4,3 milhões de alunos se inscreveram para o Enem, com uma presença de 73,5%. Em 2023, foram 3,9 milhões de inscritos e 71,9% de presença.

"Caberá um pouco ao Inep e redes avaliar (cada resultado). O mais importante é o aumento na média geral, quando a gente amplia o número de alunos que participam do Enem, a expectativa é que essa média diminua. Então, a gente considera que foi positivo ampliar quase 900 mil novos inscritos e aumentar a média geral. Considero positivo. Linguagens e redação estavam bastante acima da média, pontuação significativa, enquanto as outras com variação pequena".

Médias

Linguagens, códigos e suas tecnologias:

2024: 528

2023: 516

Matemática e suas tecnologias:

2024: 529

2023: 535

Ciências Humanas e suas tecnologias:

2024: 517

2023: 522

Ciências da Natureza e suas tecnologias

2024: 495

2023: 497

Redação: