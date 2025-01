Sudeste e Nordeste concentram maior número de notas máximas na redação do Enem

As regiões Sudeste e Nordeste concentraram o maior número de notas máximas na redação no Enem 2024. Ao todo, nove alunos em sete estados conseguindo a nota mil.

No Nordeste, os estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte tiveram um aluno cada com nota máxima. No Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais conseguiram dois alunos cada. São Paulo, ficou com um aluno.

Por fim, apenas a região Centro Oeste conseguiu registar alunos com nota mil. Goiás e Distrito Federal tiveram um estudante cada com nota mil.

Essa foi uma das áreas de conhecimento que registrou um aumento de proficiência em relação a 2023. Foram 15 pontos a mais na média dos estudantes. Em números absolutos, no entanto, o resultado foi menor. Foram 12 alunos com nota mil em 2024 contra 60 em 2023.

Notas na rede pública

A região Nordeste foi a que teve maior concentração de alunos da rede pública com notas entre 980 e mil na redação. Ao todo, foram 929 estudantes.

Em segundo lugar, aparece o Sudeste, com 858 alunos. Sul, registrou 208; Norte, 174 e Centro-Oeste, 139.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) espera entregar ao Ministério da Educação em março um estudo específico sobre o desempenho dos alunos em cada área, identificando as razões para as notas. Os dados também serão usados para orientar políticas públicas da pasta.

Regiões

Norte: 174

Nordeste: 929

Centro-Oeste: 139

Sudeste: 858

Sul: 208

Estados