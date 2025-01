Sisu 2025: quando abrem as inscrições em 2025? Veja cronograma

As inscrições para o processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam no dia 17 de janeiro, segundo cronograma do Ministério da Educação (MEC). O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), utilizada no Sisu, foi divulgada nesta segunda-feira, 13.

Este será o segundo ano em que o Sisu terá apenas uma edição, com inscrições abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025. Assim, os inscritos poderão disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Serão ofertadas vagas para cursos com início previsto das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2025, segundo os termos de adesão assinados pelas instituições públicas de ensino superior que aderiram a essa edição da seleção unificada. O candidato não poderá escolher em qual semestre ingressará, pois isso dependerá de sua classificação no curso pretendido.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos. Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, levando em consideração o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.

Como é feita a seleção dos candidatos no Sisu?

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, será aplicada a reserva de vagas prevista pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados pelo Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso.

Cronograma Sisu 2025

Inscrição: 17 a 21 de janeiro de 2025.

17 a 21 de janeiro de 2025. Chamada regular: 26 de janeiro de 2025.

26 de janeiro de 2025. Matrícula dos selecionados: 27 a 31 de janeiro de 2025.

a 31 de janeiro de 2025. Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro de 2025.

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2024.

A inscrição no SISU é gratuita?

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Como fazer a inscrição no SISU 2025?

Acesse o sistema de inscrição do Sisu 2025 utilizando seu login e senha no portal do governo federal: https://acessounico.mec.gov.br/; Durante a inscrição, preencha um questionário socioeconômico que contribuirá para definir seu perfil; Escolha até duas opções de curso - é possível consultar vagas pelo nome do curso, instituição de ensino ou cidade; Confirme a inscrição.

É possível realizar alterações nas opções de curso ao longo do período de inscrições, mas a inscrição válida será a última registrada no sistema até o fechamento, em 21 de janeiro de 2025.

Quando abrem as inscrições para o Prouni 2025?

O MEC ainda não divulgou o cronograma para o Programa Universidade Para Todos (Prouni). A expectativa é que as inscrições sejam abertas no fim do mês de janeiro, como ocorreu no ano passado.